"Этому скоро приходит конец": актриса Робин Райт тронула видеообращением к украинцам
Звезда "Форреста Гампа" и "Чудо-женщины 1984" Робин Райт записала видеообращение к украинцам. Актриса призвала мир помогать Украине.
Мировые звезды продолжают выражать солидарность с Украиной. На днях в Украине приехал Орландо Блум, который, как и Робин Райт, поддерживает украинский народ
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Робин Райт из Украины
Сегодня я хочу поддержать украинский народ. Вы продемонстрировали такую силу и стойкость в течение этого ужасного времени. Я с вами и надеюсь, что этому очень скоро придет конец,
– сказала она.
"Очень благодарны за теплые слова! И не можем не радоваться тому, сколько известных на весь мир людей объединились вокруг Украины", – украинцы поблагодарили за поддержку.
Робин Райт поддержала Украину: смотрите видео
Недавно на 48 церемонии премии Сезар французская известная артистка Жюльет Бинош отдала уважение украинскому народу. Она произнесла речь, едва сдерживая свои эмоции: "Год назад, в этот день, российская армия по приказу своего президента нарушила территориальную целостность Украины. Эта 48-я церемония Сезаря посвящена Украине и всем ее жителям".