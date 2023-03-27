"Этому скоро приходит конец": актриса Робин Райт тронула видеообращением к украинцам

Звезда "Форреста Гампа" и "Чудо-женщины 1984" Робин Райт записала видеообращение к украинцам. Актриса призвала мир помогать Украине.

Мировые звезды продолжают выражать солидарность с Украиной. На днях в Украине приехал Орландо Блум, который, как и Робин Райт, поддерживает украинский народ

Смотрите также Орландо Блум встретился с Владимиром Зеленским: смотрите теплые фото

Робин Райт из Украины

Сегодня я хочу поддержать украинский народ. Вы продемонстрировали такую силу и стойкость в течение этого ужасного времени. Я с вами и надеюсь, что этому очень скоро придет конец,

– сказала она.

"Очень благодарны за теплые слова! И не можем не радоваться тому, сколько известных на весь мир людей объединились вокруг Украины", – украинцы поблагодарили за поддержку.

Робин Райт поддержала Украину: смотрите видео

Недавно на 48 церемонии премии Сезар французская известная артистка Жюльет Бинош отдала уважение украинскому народу. Она произнесла речь, едва сдерживая свои эмоции: "Год назад, в этот день, российская армия по приказу своего президента нарушила территориальную целостность Украины. Эта 48-я церемония Сезаря посвящена Украине и всем ее жителям".