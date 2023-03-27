Приоритетами являются также развитие системы семейного ухода за детьми, лишенными родительской опеки, развитие инфраструктуры для раннего детского развития, а также создание молодежных проектов и стартапов.

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Орландо Блум встретился с Владимиром Зеленским

Встретился с послом доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ – организации, занимающейся гуманитарной поддержкой и защитой детей. (…) Мы обсудили вопросы восстановления нашей страны, нашей школьной инфраструктуры. Я благодарен за эту помощь. Мы договорились, чтобы наши команды работали над несколькими направлениями,

– сказал Владимир Зеленский.

Орландо Блум встретился с Владимиром Зеленским: смотрите видео

Во время визита в Украину Блум посетил Киев, Ирпень и село Демидов, где увидел последствия войны, которая продолжается в Украине больше года. На встрече с президентом он выразил восхищение смелостью и стойкостью украинцев, которые остаются сильными, несмотря на войну.

Во встрече приняли участие также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, советник – уполномоченная Президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук и команда ЮНИСЕФ во главе с главой представительства фонда в Украине Муратом Шахиным.

Президент поблагодарил Орландо Блума за визит в Украину и за его деятельность как посла доброй воли UNICEF.

Спасибо за ваш визит, который является важным месседжем. Для нас важно то, что мир знает, что происходит в Украине во время войны. Конечно, спасибо за ту помощь, которую вы оказываете непосредственно детям,

– сказал Глава государства.

Орландо Блум встретился с Владимиром Зеленским: фото Офиса Президента