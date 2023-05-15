В жизни знаменитостей часто случаются кражи. Некоторые даже нанимают охрану, однако это не всегда помогает.

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Лили Коллинз стала жертвой кражи

Популярная актриса спрятала ценные вещи в камеру перед спа-процедурами в отеле, но по возвращении она увидела, что они исчезли. Воровство сейчас расследует департамент шерифа округа Лос-Анджелес, а правоохранительные органы заявили, что у актрисы якобы украли "более десяти тысяч долларов".

Для Лили это воровство стало настоящим ударом. Она отметила, что украденное кольцо было для нее особенно ценным и "именно таким, какого она хотела". По данным Daily Mail, она может стоить более 65 000 фунтов стерлингов (более 3 миллионов гривен).



Обручальное кольцо Лили Коллинз / Фото из инстаграма актрисы

В 2021 году она вышла замуж за режиссера Чарли Макдавелла.

Ранее мы сообщали о том, что 76-летнюю актрису из фильма "Синий Жук" арестовали в Нью-Йорке. Она сражалась за повышение минимальной заработной платы для работников ресторанов.