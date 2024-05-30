Вторую часть стоит ожидать 13 июня. А пока фанаты романтической истории о любви в ожидании, Кино 24 предлагает посмотреть, как выглядят актрисы "Бриджертонов" в реальной жизни.

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Фиби Дайневор

Эта актриса стала настоящим бриллиантом первого сезона. Она сыграла роль Дафни Бриджертон. С первых серий любимого сериала мы можем наблюдать за историей ее любви, которая вдохновила миллионов. Смотрите, какой потрясающий вид имеет Фиби Дайневор в реальной жизни.

Никола Кохлан

Никола сыграла в сериале роль Пенелопы. Мы знакомимся с ней еще в первом сезоне, однако в третьем девушка переживает настоящую трансформацию. Уже 13 июня мы увидим продолжение истории любви Пенелопы и Колина Бриджертона. А пока смотрите, как шикарно выглядит Никола Кохлан в реальной жизни.

Клаудия Джесси

Эта актриса сыграла самую интеллектуальную леди среди всех "Бриджертонов". Она – острая на язык и совершенно другая всех других девушек, которые стремятся выйти замуж. Ее героиню зовут Элоиза Бриджертон и в сериале она играет роль гораздо более молодой леди, чем в реальной жизни.

Симон Эшли

Эта актриса сыграла в сериале роль харизматичной и характерной Кейт Шармы. За ее историей любви мы наблюдали во втором сезоне "Бриджертонов". Вот, как она выглядит в реальной жизни.

Джессика Мэдсен

Джессика сыграла в "Бриджертонах" роль Кресиды Каупер. Эта леди уже несколько сезонов подряд пытается найти себе достойного мужчину, однако до сих пор не вышла замуж. Из-за подлого характера ее героиня не имеет друзей, и, возможно, в продолжении, которое нас ожидает, мы увидим определенные изменения.

Эти и другие актеры любимого сериала уже готовятся удивлять вас неожиданными поворотами событий 13 июня. Приготовьтесь к незабываемому просмотру.