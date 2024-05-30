Они покорили сердца миллионов: как выглядят актрисы "Бриджертонов" в реальной жизни
Сегодня одним из самых популярных сериалов на Netflix является лента "Бриджертоны". Пожалуй, уже все поклонники этой истории успели посмотреть первую часть третьего сезона.
Вторую часть стоит ожидать 13 июня. А пока фанаты романтической истории о любви в ожидании, Кино 24 предлагает посмотреть, как выглядят актрисы "Бриджертонов" в реальной жизни.
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Фиби Дайневор
Эта актриса стала настоящим бриллиантом первого сезона. Она сыграла роль Дафни Бриджертон. С первых серий любимого сериала мы можем наблюдать за историей ее любви, которая вдохновила миллионов. Смотрите, какой потрясающий вид имеет Фиби Дайневор в реальной жизни.
Никола Кохлан
Никола сыграла в сериале роль Пенелопы. Мы знакомимся с ней еще в первом сезоне, однако в третьем девушка переживает настоящую трансформацию. Уже 13 июня мы увидим продолжение истории любви Пенелопы и Колина Бриджертона. А пока смотрите, как шикарно выглядит Никола Кохлан в реальной жизни.
Клаудия Джесси
Эта актриса сыграла самую интеллектуальную леди среди всех "Бриджертонов". Она – острая на язык и совершенно другая всех других девушек, которые стремятся выйти замуж. Ее героиню зовут Элоиза Бриджертон и в сериале она играет роль гораздо более молодой леди, чем в реальной жизни.
Симон Эшли
Эта актриса сыграла в сериале роль харизматичной и характерной Кейт Шармы. За ее историей любви мы наблюдали во втором сезоне "Бриджертонов". Вот, как она выглядит в реальной жизни.
Джессика Мэдсен
Джессика сыграла в "Бриджертонах" роль Кресиды Каупер. Эта леди уже несколько сезонов подряд пытается найти себе достойного мужчину, однако до сих пор не вышла замуж. Из-за подлого характера ее героиня не имеет друзей, и, возможно, в продолжении, которое нас ожидает, мы увидим определенные изменения.
Эти и другие актеры любимого сериала уже готовятся удивлять вас неожиданными поворотами событий 13 июня. Приготовьтесь к незабываемому просмотру.