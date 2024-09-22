Эти актрисы – олицетворение женской силы, мужественности и несокрушимости. В материале Кино 24 узнайте, кто из известных украинских актрис ждет любимых с войны.

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Украинские актрисы, которые ждут своих любимых с фронта

Анастасия Нестеренко

Актриса ждет с войны своего любимого мужа Константина. Пара поженилась совсем недавно. Константин принял решение уйти на фронт добровольно, понимая, что это его гражданский долг – защищать страну от врага. Анастасия полностью поддержала его в этом выборе, хотя ей было нелегко. Она знает, что сделать такой шаг было чрезвычайно сложно, но одновременно и важно.

Анастасия Пустовит

Анастасия тоже живет в ожидании своего любимого, который сейчас защищает Украину на фронте. Они еще не успели официально узаконить свои отношения, но это не мешает их чувствам быть искренними и глубокими.

Анастасия активно волонтерит, посвящая все свое время и усилия потребностям военных. Она координирует сборы средств и гуманитарной помощи, организует доставку необходимых вещей на передовую, помогает закупать снаряжение и медикаменты.

Ее волонтерство стало настоящим спасательным кругом для многих украинских воинов, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради защиты родной земли.

Дарья Легейда

Дарья Легейда переживает непростой период в своей жизни, ведь на фронте находятся сразу двое родных для нее мужчин. Это ее любимый Дмитрий Сова и отец, которые служат в 7 бригаде тактической авиации имени Петра Франко. Каждый день Дарья живет с мыслями о них, пытаясь поддерживать моральный дух и оставаться сильной, хотя это и непросто.

Я могу сколько угодно бояться, переживать, но больше всего хочу поддерживать и уважать их выбор. Потому что этот выбор является сверхважным в современных реалиях. Если бы не такие мужчины-воины, не знаю, где бы мы были сейчас. И что было бы с нашей страной. Поэтому слезы – в сторону,

– говорит актриса.

Среди известных украинских актрис, которые сегодня также с нетерпением ждут своих родных мужчин с войны, есть такие известные имена, как Наталья Денисенко, Виктория Билан и Анастасия Карпенко.

Каждая из них по-своему переживает эту нелегкую разлуку, но все они объединяются в вере, что скоро их любимые вернутся домой живыми и здоровыми.