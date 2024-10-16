Легендарный Аль Пачино признался, что сейчас смотрит: "Популярный сериал на Netflix"

Легендарный американский актер итальянского происхождения Аль Пачино, известный своим участием в более 60 фильмах. Недавно он поделился своими предпочтениями относительно современного телевидения.

В интервью BBC звезда "Крестного отца" рассказал, что сейчас его внимание привлек второй сезон криминальной драмы на Netflix.

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Так, Аль Пачино сообщил, что завершил просмотр второго сезона известного сериала "Монстры: История Лайла и Эрика Менендеса". Актер выразил свое восхищение игрой Хавьера Бардема в сериале, заявив, что даже написал ему письмо, поблагодарив за выдающуюся работу.

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Это вторая часть американского биографического криминального драматического телесериала.

Созданная Райаном Мерфи и Иеном Бреннаном, лента углубляется в историю братьев, осужденных в 1996 году за жестокое убийство своих родителей.

В фильме подробно исследуются сложные обстоятельства дела, освещаются утверждения обвинения о мотиве наследования, в то время, как защита утверждала, что братья действовали с целью самозащиты из-за жестокого обращения со стороны родителей.

Стоит отметить, что первый сезон антологии был посвящен жуткой истории печально известного серийного убийцы Джеффри Дамера, чьи преступления шокировали Америку своей жестокостью.