Поворот в сюжете – рискованный прием, особенно, когда именно им завершается фильм. Если сюжетный поворот плохо продуман, он может испортить впечатление о ленте, даже если все начиналось как нельзя лучше. Collider собрал худшие повороты сюжета, которые разрушили фильм.

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"Кровавая жатва"

Фильм ужасов рассказывает о студентках Марии и Алексию, которые отправляются в дом родителей Алексию, что в глуши. Тем временем неподалеку маньяк охотится на новых жертв. Первая ночь в доме превращается в кровавую бойню.

"Кровавая жатва": смотрите трейлер онлайн

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Концовка абсолютно разрушила этот фильм. Оказалось, что Мари все это время была убийцей. Этот поворот не имеет абсолютно никакого смысла.

"Помни меня"

Тайлер Хокинс – обычный студент. И в его жизни нет ничего, что могло бы мотивировать его на движение вперед и чувствовать себя счастливым. Когда Тайлер случайно встречает знакомую Элли Крейг, он находит то, чего не хватало в его жизни.

"Помни меня": смотрите трейлер онлайн

В последние моменты фильма Тайлер оказывается во Всемирном торговом центре 11 сентября 2001 года. Использование реальной трагической даты в такой истории может расстроить почти каждого зрителя.

"Иллюзия обмана"

Фильм рассказывает о группе фокусников, которые во время своих выступлений устраивают ограбления банков. За дело берется ФБР, но разоблачить профессиональных мастеров иллюзии совсем непросто.

"Иллюзия обмана": смотрите трейлер онлайн

В конце фильма становится известно, что агент ФБР на самом деле является главным в группе фокусников. Этот поворот скорее раздражает зрителя, ведь сводит роль главных героев к марионеткам.

"Стекло"

Это продолжение истории о преступнике, который страдает множественным расстройством личности. На этот раз террорист "Мистер Стекло" сталкивается со своими старыми врагами – Кейси Кук и супергероем Дэвидом Даном.

"Стекло": смотрите трейлер онлайн

В фильме есть несколько сюжетных поворотов, которые негативно повлияли на общую картину. Самым неприятным моментом стала смерть главного трио. Это стало неутешительным завершением трилогии, которая имела немалый потенциал.

"Знамение"

Фильм рассказывает об астрофизике Джоне, который случайно получает информацию, что скоро Земле конец. До конца света осталось три катастрофы. Чтобы спасти человечество, им надо предотвратить эти катастрофы.

"Знамение": смотрите трейлер онлайн

Критики называют окончание фильма – огромной ошибкой. Приближаясь к кульминации, инопланетян показали как средство спасения для детей, тогда как другие персонажи готовятся к смерти. Этот поворот разрушил все предыдущие события фильма.