Поворот у сюжеті – ризикований прийом, особливо, коли саме ним завершується фільм. Якщо сюжетний поворот погано продуманий, він може зіпсувати враження про стрічку, навіть якщо все починалося якнайкраще. Collider зібрав найгірші повороти сюжету, які зруйнували фільм.

До слова 3 неймовірні фільми, які надихнуть кожну жінку

"Висока напруга"

Фільм жахів розповідає про студенток Марію та Алексію, які вирушають до будинку батьків Алексію, що в глушині. Тим часом неподалік маніяк полює на нових жертв. Перша ніч у домі перетворюється на криваву бійню.

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Кінцівка абсолютно зруйнувала цей фільм. Виявилося, що Марі весь цей час була вбивцею. Цей поворот не має абсолютно жодного сенсу.

"Пам'ятай мене"

Тайлер Гокінс – звичайний студент. Та у його житті немає нічого, що могло б мотивувати його на рух вперед та відчувати себе щасливим. Коли Тайлер випадково зустрічає знайому Еллі Крейг, він віднаходить те, чого бракувало в його житті.

"Пам'ятай мене": дивіться трейлер онлайн

В останні моменти фільму Тайлер опиняється у Всесвітньому торговому центрі 11 вересня 2001 року. Використання реальної трагічної дати у такій історії може засмутити майже кожного глядача.

"Ілюзія обману"

Фільм розповідає про групу фокусників, які під час своїх виступів влаштовують пограбування банків. За справу береться ФБР, але викрити професійних майстрів ілюзії зовсім непросто.

"Ілюзія обману": дивіться трейлер онлайн

Наприкінці фільму стає відомо, що агент ФБР насправді є головним у групі фокусників. Цей поворот швидше дратує глядача, адже зводить роль головних героїв до маріонеток.

"Скло"

Це продовження історії про злочинця, який страждає на множинний розлад особистості. Цього разу терорист "Містер Скло" стикається зі своїми старими ворогами – Кейсі Кук і супергероєм Девідом Даном.

"Скло": дивіться трейлер онлайн

У фільмі є кілька сюжетних поворотів, які негативно вплинули на загальну картину. Найнеприємнішим моментом стала смерть головного тріо. Це стало невтішним завершенням трилогії, яка мала чималий потенціал.

"Знамення"

Фільм розповідає про астрофізика Джона, який випадково отримує інформацію, що скоро Землі кінець. До кінця світу залишилось три катастрофи. Щоб врятувати людство, їм треба запобігти цим катастрофам.

"Знамення": дивіться трейлер онлайн

Критики називають закінчення фільму – величезною помилкою. Наближаючись до кульмінації, інопланетян показали як засіб порятунку для дітей, тоді як інші персонажі готуються до смерті. Цей поворот зруйнував всі попередні події фільму.