Редакція Кіно 24 зібрала одні з найкращих картин про жінок та їхню силу, мотивацію та незрівнянний розум. Ці фільми зможуть надихнути продовжувати свій шлях кожну жінку.

До слова Антирейтинг кіно: 5 фільмів, які стали найгіршими за всю історію

"Джой"

У центрі сюжету – Джой, розлучена жінка, яка намагається забезпечити своїх дітей та інших членів сім'ї. У цьому вирі вона абсолютно забуває про свої мрії та бажання. Після чергової сварки вдома Джой спадає на думку цікава ідея. Свій винахід вона хоче не лише запатентувати, але й продати. Так жінка започатковує власну бізнес-династію.

"Джой": дивіться трейлер онлайн

В основі фільму – реальна історія. Та метою фільму було не так передати ідею креативного бізнесу, як показати реалії американських сімей та нагадати про ідеї фемінізму.

"Ерін Брокович"

Фільм розповідає про Ерін Брокович - мати-одиначку з трьома дітьми, яка починає працювати на свого адвоката Еда після того, як програє судовий позов. Ерін береться за розслідування: чи є зв'язок між поширенням захворювань у каліфорнійській громаді та комунальною компанією. Жінка виявляє, що компанія отруює воду у містечку та приховує це. Вона переконує Еда взятись за цю справу.

"Ерін Брокович": дивіться трейлер онлайн

Фільм теж заснований на реальних подіях. Сама Ерін Брокович навіть з'являється у камео на 10 хвилині фільму в ролі офіціантки. Її ім'я є в титрах.

"Дика"

Стрічка розповідає про Шеріл Стрейд. Вона йде у пішу подорож та проходить відстань у 1100 миль, щоб позбутися наслідків особистої трагедії. Шеріл нещодавно розлучилась з чоловіком і втратила матір, тому подорож може дати їй шанс зцілитися від душевних страждань і травм.

"Дика": дивіться трейлер онлайн

Це екранізація однойменного мемуару тієї самої Шеріл Стрейд. Ідея фільму полягає у тому, що минуле неможливо змінити, його можна лише прийняти.