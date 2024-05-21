Алан Бадоев и защитник "Азовстали" представили мощное видео о военных в российском плену

Украинский режиссер Алан Бадоев вместе с защитником "Азовстали", морпехом Сергеем Волынским с позывным "Волына", представили серию мощных видеонапоминаний. Эти короткие ролики посвящены военным, которые до сих пор находятся в российском плену.

Они поделились видео в день второй годовщины завершения героической обороны Мариуполя. Был представлен первый ролик из серии под названием "Они в плену – чтобы ты был свободен".

Советуем Те, кто вдохновляет на борьбу: 3 высокорейтинговых фильма о спортивных наставниках

Алан Бадоев и защитник "Азовстали" создали мощный проект

Инициатором проекта выступил сам "Волына", а его миссия – увековечить в истории и ежедневно напоминать об украинских военных, которые все еще находятся в плену.

Не забывай о пленных. Призываем тебя распространить видео в знак поддержки военнопленных и их семей. Они в плену – чтобы ты был свободен,

– прокомментировал Алан Бадоев.

Алан Бадоев отметил, что важно и справедливо, чтобы каждый украинец чувствовал связь и благодарность за каждый новый день, который он проживает в свободной Украине. Ведь каждый военный, который сейчас находится в плену, оказался там, защищая нашу свободу.

Для всей команды Badoev ID большая честь приобщиться к созданию этого социального проекта и художественно передать его важный смысл.

Что произошло 20 мая 2022 года

20 мая исполнилось два года со дня завершения героической обороны Мариуполя.

Наши Воины – железные щиты Украины, которые стойко держали оборону Мариуполя 86 дней в кольце вражеского окружения! Сегодня мы хотим напомнить, что многие из тех непоколебимых защитников до сих пор зажаты в клетку плена. Мы чтим каждого замученного в плену Воина. Помним о каждом пленном Герое,

– дополнил Алан Бадоев.

Гарнизон города, по приказу украинского командования, прекратил сопротивление и сдался в плен, чтобы сохранить жизнь раненых собратьев. Именно 20 мая 2022 года защитники Мариуполя окончательно оставили территорию завода "Азовсталь".