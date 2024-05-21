Вони поділилися відео у день другої річниці завершення героїчної оборони Маріуполя. Було представлено перший ролик із серії під назвою "Вони в полоні – щоб ти був вільний".

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Алан Бадоєв та захисник Азовсталі створили потужний проєкт

Ініціатором проєкту виступив сам Волина, а його місія – увічнити в історії та щодня нагадувати про українських військових, які все ще перебувають у полоні.

Не забувай про полонених. Закликаємо тебе поширити відео на знак підтримки військовополонених та їхніх родин. Вони в полоні – щоб ти був вільний,

– прокоментував Алан Бадоєв.

Алан Бадоєв наголосив, що важливо і справедливо, щоб кожен українець відчував зв’язок і вдячність за кожен новий день, який він проживає у вільній Україні. Адже кожен військовий, який зараз перебуває в полоні, опинився там, захищаючи нашу свободу.

Для всієї команди Badoev ID велика честь долучитися до створення цього соціального проєкту та художньо передати його важливий зміст.

Що сталось 20 травня 2022 року

20 травня виповнилося два роки з дня завершення героїчної оборони Маріуполя.

Наші Воїни – залізні щити України, які стійко тримали оборону Маріуполя 86 днів у кільці ворожого оточення! Сьогодні ми хочемо нагадати, що багато з тих непохитних захисників досі затиснуті у клітку полону. Ми вшановуємо кожного закатованого в полоні Воїна. Пам'ятаємо про кожного полоненого Героя,

– доповнив Алан Бадоєв.

Гарнізон міста, за наказом українського командування, припинив опір і здався в полон, щоб зберегти життя поранених побратимів. Саме 20 травня 2022 року захисники Маріуполя остаточно залишили територію заводу Азовсталь.