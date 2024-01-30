После конфликта с родными людьми: легендарный 88-летний Ален Делон признан недееспособным

Решение по этому вопросу принял французский суд 29 января утром. В частности, величайший французский актер больше не может самостоятельно распоряжаться своей недвижимостью, а его дети потеряли право вывозить Делона на медицинское обследование.

Вместо этого все вопросы, связанные с медицинскими обследованиями, расходами и другими аспектами будут решаться соответствующим государственным агентством, как установлено законодательством.

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Актер Ален Делон признан недееспособным

Дети актера, которые много раз высказывались о критическом состоянии здоровья отца, лишены возможности предоставлять ему уход. Конкретно они не имеют права вмешиваться в вопросы, связанные с медицинскими процедурами.

Это позволит третьей стороне помочь Алену Делону с его медицинскими обследованиями. Судья счел необходимым лишить детей Делона руководить медицинскими обследованиями их отца

рассказал адвокат.

Сын знаменитости уже высказал свое мнение об этом приговоре. Энтони Делон принимает это решение положительно не избегая эмоциональности:

"Если это может помочь исправить ситуацию и помешать адвокатам говорить о болезни моего отца, даже не ознакомившись с документами, это хорошо. Этот медицинский спор закончится раз и навсегда", – отреагировал Энтони.

Ален Делон подал в суд на своего сына

Легендарный французский актер Ален Делон отреагировал на выражение своего сына Энтони в интервью известному французскому изданию.

Сын знаменитости долгое время рассказывал в СМИ о тяжелом состоянии своего отца после двух инсультов. Энтони Делон заявил, что его ближайшему человеку трудно принять его "ослабленное состояние здоровья" и он чувствует себя "униженным". В частности, отметив, что это "последнее Рождество" для его 88-летнего отца.

Это привело к расколу в семье, поскольку больной актер не соглашается с такими заявлениями. Таким образом, несколько часов после публикации интервью адвокат Алена заявил, что они планируют подать судебный иск из-за "потрясающей информации распространенной в СМИ".