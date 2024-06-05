Зрители смогут лучше познакомиться с их повседневной жизнью, семейными ценностями и взаимодействиями. На своей странице в инстаграм, Алек и Хилария Болдуин представили короткий видеоролик, ставший тизером к их будущему реалити-шоу.

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Алек и Хилария Болдуин снимут реалити-шоу об их семье

Проект будет называться "The Baldwins" и выйдет на американском канале TLC в 2025 году.

В коротком видео 66-летний актер и его 40-летняя жена ведут зрителей в виртуальную экскурсию по своей семейной жизни, демонстрируя их взаимодействие и рассказывая о ежедневных аспектах воспитания семи детей.

Мы приглашаем вас в наш дом, чтобы почувствовать взлеты и падения, хорошее, плохое, дикость и безумие. Дом – это место, где мы любим бывать больше всего,

– говорят Алек и Хилария Болдуин.

Что известно о семье Алека Болдуина

Семья Алека и Хиларии Болдуин насчитывает семь детей: Кармен Габриэлла (10 лет), Рафаэль Томас (8 лет), Леонардо Энджел Чарльз (7 лет), Ромео Алехандро Дэвид (5 лет), Эдуардо Пао Лукас (3 года), Мария Лусия Виктория (2 года) и Илария Каталина Ирена (14 месяцев).

Кроме того, до Алек является отцом 27-летней дочери Айленд Болдуин, которая родилась в предыдущем браке с Ким Бейсингер.

Актер и инструктор йоги познакомились в 2011 году, а их отношения узаконили в 2012 году.