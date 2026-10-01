Новый поворот в деле "Ржавчины": суд отклонил претензии Алека Болдуина к прокурорам

Казалось бы, после того как уголовное дело против Алека Болдуина развалилось прямо в зале суда, шумиха вокруг съемок "Иржи" должна была хотя бы немного утихнуть. Но нет.

Как сообщает Variety, федеральный судья отклонил значительную часть гражданского иска актера против прокуроров, расследовавших дело о гибели оператора Галины Гатчинс. Причина – прокурорский иммунитет, который в данном случае защищает их от большинства требований Болдуина.

Чего требовал Болдуин

Актер подал иск в 2025 году, утверждая, что стал жертвой неправомерного уголовного преследования после трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в 2021 году. Тогда во время репетиции с реквизитным пистолетом погибла оператор Галина Гатчинс.



Алек Болдуин / Фото AC



Болдуин настаивал, что прокуроры допустили ряд серьезных нарушений – в частности, якобы предоставляли ложную информацию большому жюри, не передали защите два отчета об оружии и неправомерно добавили отягчающее обвинение, связанное с использованием огнестрельного оружия.

Суд признал наличие проблем – но иск все равно отклонил

В своем решении судья Киа Риггс отметила, что описанные в иске обвинения в неправомерном поведении действительно создают "очень тревожную картину". Впрочем, даже это не отменяет абсолютный прокурорский иммунитет в действиях, связанных непосредственно с ведением дела.

Почему уголовное дело против Болдуина развалилось

Суд над актером по делу о непредумышленном убийстве завершился досрочно еще в июле 2024 года. Судья закрыла дело после того, как стало известно, что прокуратура не передала стороне защиты важные доказательства.

Именно это решение стало одним из главных аргументов Болдуина в последующем гражданском иске.

Но дело еще не закончено

Несмотря на отклонение значительной части претензий, некоторые из них остаются. В частности, суд не закрыл иски, связанные с заявлениями специального прокурора Кари Моррисси для СМИ и с историей о боеприпасах, которые были зарегистрированы под отдельным номером дела и фактически могли быть скрыты от защиты.

Кроме того, Болдуин отдельно судится с округом Санта-Фе и несколькими следователями. Решение по этим требованиям суд пока не вынес.

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