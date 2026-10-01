Як повідомляє variety, федеральний суддя відхилив значну частину цивільного позову актора проти прокурорів, які вели справу про загибель операторки Галини Гатчінс. Причина – прокурорський імунітет, який у цьому випадку захищає їх від більшості вимог Болдвіна.

Чого вимагав Болдвін

Актор подав позов у 2025 році, стверджуючи, що став жертвою неправомірного кримінального переслідування після трагедії на знімальному майданчику "Іржі" у 2021 році. Тоді під час репетиції з реквізитним пістолетом загинула операторка Галина Гатчінс.



Алек Болдвін / Фото AC



Болдвін наполягав, що прокурори допустили низку серйозних порушень – зокрема, нібито подавали неправдиву інформацію великому журі, не передали захисту два звіти щодо зброї та неправомірно додали обтяжувальне звинувачення, пов’язане з використанням вогнепальної зброї.

Суд побачив проблеми – але позов усе одно скоротив

У своєму рішенні суддя Кіа Ріггс зазначила, що описані у позові звинувачення у неправомірній поведінці справді створюють "дуже тривожну картину". Втім, навіть це не скасовує абсолютний прокурорський імунітет у діях, пов’язаних безпосередньо з веденням справи.

Чому кримінальна справа проти Болдвіна розвалилася

Суд над актором за ненавмисне вбивство завершився достроково ще у липні 2024 року. Суддя закрила справу після того, як стало відомо, що прокуратура не передала стороні захисту важливі докази.

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Саме це рішення стало одним із головних аргументів Болдвіна у подальшому цивільному позові.

Але справа ще не закінчена

Попри відхилення значної частини претензій, деякі з них залишаються. Зокрема, суд не закрив вимоги, пов’язані із заявами спеціальної прокурорки Карі Морріссі для медіа та з історією про боєприпаси, які були зареєстровані під окремим номером справи й фактично могли бути приховані від захисту.

Крім того, Болдвін окремо судиться з округом Санта-Фе та кількома слідчими. Рішення щодо цих вимог суд поки не ухвалив.

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