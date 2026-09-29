Як повідомляє People, суддя в Каліфорнії схвалив її заяву 28 вересня без заперечень. Таким чином Захара стала вже третьою дитиною колишнього подружжя, яка юридично відмовилася від частини Jolie-Pitt на користь просто Jolie.

Захара більше не Джолі-Пітт

Заяву про зміну імені Захара подала ще навесні, а в червні документи офіційно з’явилися в суді. Влітку вона разом із братом Меддоксом також опублікувала необхідні юридичні оголошення в Los Angeles Daily Journal – формальність, яку вимагає закон Каліфорнії.



Анджеліна Джолі з донькою Захарою / Фото Getty images



Втім, для тих, хто стежив за родиною, новина не стала великою несподіванкою. Захара вже кілька років публічно представлялася без прізвища Пітта.

Ще у 2023 році, вступаючи до жіночого товариства Alpha Kappa Alpha у Spelman College, вона назвала себе без прізвища Пітта. А на випускній церемонії у травні 2026 року її ім’я також оголосили саме так.

Вона вже третя дитина, яка юридично прибрала Пітт

Анджеліна Джолі та Бред Пітт мають шестеро дітей: Меддокса, Пакса, Захару, Шайло та близнюків Вів’єн і Нокса. Першою юридично змінила прізвище Шайло. Вона подала документи у 2024 році одразу після свого 18-річчя. У вересні 2026 року суд офіційно затвердив зміну імені їхнього старшого сина Меддокса. Тепер до них приєдналася Захара. А Вів’єн, якій цього літа виповнилося 18, також подала заяву на зміну імені. Її судове слухання заплановане на 2 листопада.

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Тобто із шести дітей четверо вже зробили юридичні кроки, щоб користуватися лише прізвищем Джолі. Троє отримали остаточне рішення суду, Вів’єн поки чекає.

Що відбувається у стосунках Бреда Пітта з дітьми

Джолі та Пітт розійшлися ще у 2016 році, після 12 років стосунків і двох років шлюбу. Остаточно їхнє розлучення було врегульоване лише у грудні 2024 року. Протягом цих років у медіа неодноразово з’являлася інформація про складні стосунки Пітта з частиною дітей.

У вересні 2026 року інше джерело видання заявило, що спілкування між актором та дітьми майже немає. Представники різних сторін родини протягом років давали різні пояснення причин цього віддалення.

Не так давно старший син Пітта теж відмовився від прізвища.