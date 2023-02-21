Против Алека Болдвина смягчили обвинение: сколько светит актеру за убийство Галины Гатчинс

Прокуратура смягчила обвинения против Алека Болдвина в непреднамеренном убийстве операторки из Украины Галины Гатчинс. Актеру значительно сократили возможный срок заключения. Сколько светит Болвину за убийство украинки - читайте ниже.

Раньше актеру грозило 5 лет заключения за непреднамеренное убийство Галины Гатчинс на съемочной площадке. Однако прокуроры смягчили обвинения – теперь Болдвину грозит 18 месяцев заключения.

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Все потому, что против Алека Болдвина сняли обвинения в отношении огнестрельного оружия, которое предусматривает обязательный 5-летний срок.

Это помогли сделать его адвокаты. "Прокуратура совершила элементарную юридическую ошибку", – заявил один из них. Они утверждают, что использование огнестрельного оружия в деле против Болдвина было неконституционным, поскольку нарушало положение конституции США, что запрещает задним числом изменять юридические наказания за действия.

Актеру, которому все еще могут признать виновным в непреднамеренном убийстве, теперь грозит до 18 месяцев заключения, если вину докажут.



Алек Болдвик застрелил украинку Галины Гатчинс / Коллаж 24 Канала

Алек Болдвин застрелил украинку: коротко