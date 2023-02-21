Против Алека Болдвина смягчили обвинение: сколько светит актеру за убийство Галины Гатчинс
Источник:The Guardian
Прокуратура смягчила обвинения против Алека Болдвина в непреднамеренном убийстве операторки из Украины Галины Гатчинс. Актеру значительно сократили возможный срок заключения. Сколько светит Болвину за убийство украинки - читайте ниже.
Раньше актеру грозило 5 лет заключения за непреднамеренное убийство Галины Гатчинс на съемочной площадке. Однако прокуроры смягчили обвинения – теперь Болдвину грозит 18 месяцев заключения.
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Все потому, что против Алека Болдвина сняли обвинения в отношении огнестрельного оружия, которое предусматривает обязательный 5-летний срок.
Это помогли сделать его адвокаты. "Прокуратура совершила элементарную юридическую ошибку", – заявил один из них. Они утверждают, что использование огнестрельного оружия в деле против Болдвина было неконституционным, поскольку нарушало положение конституции США, что запрещает задним числом изменять юридические наказания за действия.
Актеру, которому все еще могут признать виновным в непреднамеренном убийстве, теперь грозит до 18 месяцев заключения, если вину докажут.
Алек Болдвик застрелил украинку Галины Гатчинс / Коллаж 24 Канала
Алек Болдвин застрелил украинку: коротко
- В октябре 2021 года на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Иржа" от выстрела актера Алека Болдвина погибла кинооператор из Украины – 42-летняя Галина Гатчинс. Ее довезли в больницу, однако спасти не удалось.
- Кроме того, во время выстрела осколки пули разлетелись и, кроме оператора, попали еще и у режиссера Джоэла Соуза. Ему ранило ключицу, но сейчас он себя чувствует хорошо.
- 31 января Алека Болдвина официально обвинили в непреднамеренном убийстве украинки Галины Гатчинс.
- Родственники погибшей Галины Гатчинс сейчас проживают в Киевской области. Мать работает медсестрой в отделении неотложной помощи и помогает раненым военным. Поэтому семья обратилась с просьбой финансово компенсировать им убытки за небрежность и умышленное причинение эмоционального стресса.