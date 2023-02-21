Проти Алека Болдвіна пом'якшили звинувачення: скільки світить актору за вбивство Галини Гатчінс
Джерело:The Guardian
Прокуратура пом'якшила звинувачення проти Алека Болдвіна у ненавмисному вбивстві операторки з України Галини Гатчінс. Актору значно скоротили можливий термін ув'язнення. Скільки світить Болдвіну за вбивство українки – читайте нижче.
Раніше актору загрожувало 5 років ув'язнення за ненавмисне вбивство Галини Гатчінс на знімальному майданчику. Проте прокурори помякшили звинувачення – тепер Болдвіну загрожує 18 місяців ув'язнення.
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Все через те, що проти Алека Болдвіна зняли звинувачення щодо вогнепальної зброї, яка передбачає обов'язковий 5-річний термін.
Це допомогли зробити його адвокати. "Прокуратура зробила елементарну юридичну помилку", – заявив один з них. Вони стверджують, що використання вогнепальної зброї у справі проти Болдвіна було неконституційним, оскільки порушувало положення конституції США, що забороняє заднім числом змінювати юридичні покарання за дії.
Актору, якого все ще можуть визнати винним у ненавмисному вбивстві, тепер загрожує до 18 місяців ув'язнення, якщо провину доведуть.
Алек Болдвік застрелив українку Галини Гатчінс / Колаж 24 Каналу
Алек Болдвін застрелив українку: коротко
- У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" від пострілу актора Алека Болдвіна загинула кінооператорка з України – 42-річна Галина Гатчінс. Її довезли до лікарні, проте врятувати не вдалося.
- Крім того, під час пострілу осколки кулі розлетілися і, окрім операторки, потрапили ще й у режисера Джоела Соуза. Йому поранило ключицю, однак зараз він себе почуває добре.
- 31 січня Алека Болдвіна офіційно звинуватили у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчінс.
- Родичі загиблої Галини Гатчінс зараз проживають в Київські області. Мати працює медсестрою у відділенні невідкладної допомоги та допомагає пораненим військовим. Тому родина звернулася з проханням фінансово компенсувати їм збитки за недбалість і навмисне заподіяння емоційного стресу.