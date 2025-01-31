Известный 35-летний кинорежиссер сбежал за границу во время войны и пожаловался на Украину

Александр Фразе-Фразенко – 35-летний украинский кинорежиссер, поэт, переводчик и музыкант. Во время войны он сбежал за границу и по состоянию на сейчас мужчина находится в США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на программного директора Львовского книжного форума, переводчицу Софию Челяк. Уже находясь за пределами страны, Александр Фразе-Фразенко пожаловался на Украину.

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Александр Фразе-Фразенко сбежал за границу: что известно

София Челяк поделилась, что видела Александра Фразе-Фразенко в начале войны, когда он еще находился в Украине. Однако впоследствии она нашла его сообщение в соцсетях, что указывало на его побег за границу. Это стало шоком для многих.

Недавно стало известно, что Александр находится в США, где он продолжил свою деятельность, но не обошлось без нелепых оправданий.

В Америке он издал книгу, в которой объяснил причины, по которым был вынужден покинуть Украину. В своей работе он пожаловался на "посягательство на свободу слова" в Украине, что, по его мнению, стало одной из основных причин бегства.

Название книги Фразе-Фразенко можно прочитать, как "Фак ю Юкрейн".

Я аж пошла погуглить – и знаете что, рядом со словом Украина, на определение государства, все пишут полную расшифровку аббревиатуры FAQ, ну потому что как-то не к лицу,

– пишет Челяк.

Словосочетание FAQ Ukraine на английском языке можно трактовать как игру слов, поскольку оно звучит очень похоже на выражение "Fuck you, Ukraine" (в переводе "К черту тебя, Украина"). FAQ – это аббревиатура от Frequently Asked Questions, что в переводе означает "вопросы, которые часто возникают". Однако в контексте этой книги такая аббревиатура создает двусмысленный смысл, что может быть воспринято как выражение пренебрежения к Украине.

София также поделилась своим удивлением по поводу аннотации к этому произведению. Она отметила, что больше всего ее поразило то, как автор обосновал свой побег из Украины. В аннотации он сформулировал причину своего решения так:

Здесь этот прекрасный господин в аннотации подает такую формулировку (извиняюсь за технический перевод): "Но под давлением основного политического дискурса и постоянных угроз, не желая уступать своим правом на свободу слова, он чувствовал себя вынужденным покинуть страну. Сегодня он неутомимо выступает за будущее украинской культуры, которая находится под угрозой исчезновения, в мировом масштабе",

– написала переводчица.

Сейчас на Amazon книгу режиссера оценили 1 раз, никаких отзывов на нее нет. В описании указано, что она издана независимо. Несмотря на это, сам беглец не только гордится своей работой, но и активно призывает других ее прочитать.