Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на програмну директорку Львівського книжкового форуму, перекладачку Софію Челяк. Уже перебуваючи за межами країни, Олександр Фразе-Фразенко поскаржився на Україну.

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Олександр Фразе-Фразенко втік за кордон: що відомо

Софія Челяк поділилася, що бачила Олександра Фразе-Фразенка на початку війни, коли він ще перебував в Україні. Однак згодом вона знайшла його допис у соцмережах, що вказував на його втечу за кордон. Це стало шоком для багатьох.

Нещодавно стало відомо, що Олександр перебуває у США, де він продовжив свою діяльність, але не обійшлося без безглуздих виправдань.

В Америці він видав книгу, в якій пояснив причини, через які був змушений залишити Україну. У своїй роботі він поскаржився на "посягання на свободу слова" в Україні, що, на його думку, стало однією з основних причин втечі.

Назву книги Фразе-Фразенка можна прочитати, як "Фак ю Юкрейн".

Я аж пішла погуглити – і знаєте що, поруч зі словом Україна, на означення держави, всі пишуть повну розшифровку абревіатури FAQ, ну бо якось не личить,

– пише Челяк.

Словосполучення FAQ Ukraine англійською мовою можна трактувати як гру слів, оскільки воно звучить дуже схоже на вираз "Fuck you, Ukraine" (в перекладі "До біса тебе, Україно"). FAQ – це абревіатура від Frequently Asked Questions, що в перекладі означає "питання, які часто виникають". Проте у контексті цієї книги така абревіатура створює двозначний сенс, що може бути сприйнято як вираження зневаги до України.

Софія також поділилася своїм здивуванням з приводу анотації до цього твору. Вона зазначила, що найбільше її вразило те, як автор обґрунтував свою втечу з України. У анотації він сформулював причину свого рішення так:

Тут цей прекрасний пан в анотації подає отаке формулювання (перепрошую за технічний переклад): "Але під тиском основного політичного дискурсу та постійних погроз, не бажаючи поступатися своїм правом на свободу слова, він відчував себе змушеним залишити країну. Сьогодні він невтомно виступає за майбутнє української культури, яка перебуває під загрозою зникнення, у світовому масштабі",

– написала перекладачка.

Нині на Amazon книжку режисера оцінили 1 раз, жодних відгуків на неї немає. В описі зазначено, що вона видана незалежно. Попри це, сам утікач не тільки пишається своєю роботою, а й активно закликає інших її прочитати.