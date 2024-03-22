Кроме того, Ярема вспомнил о периоде, когда играл эпизодическую роль в "Сватах" и поделился своими мыслями относительно бывших коллег из этого сериала. Что именно сказал украинский актер, вы узнаете в материале.
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Александр Ярема о российских актерах в Украине
Актер отмечает, что никогда не участвовал в съемках в России или их сериалах; однако, часто приходилось сотрудничать с российскими коллегами на съемочной площадке. Это стало возможным из-за того, что Украина создавала проекты совместно со страной-агрессором. Александр вспомнил, как в то время россияне проявляли свое превосходство над другими.
В чисто российских проектах я не снимался, обычно это были совместные сериалы, где на главные роли само собой брали россиян, которые имели здесь значительно лучшие условия,
– рассказал Ярема.
Александр Ярема / Фото Театр им. Ивана Франко
Актер рассказал, что нет ничего удивительного в таком поведении, в частности, из-за того, что украинские продюсеры постоянно подстраивались под любые прихоти и требования россиян, а украинские актеры всегда оставались "про запас".
Немного чувствовалось, что они типа "старшие братья". Однако и наши продюсеры перед ними прогибались и благодаря им эти россияне были здесь залюблены,
– вспомнил Александр.
Также Ярема вспомнил о своем участии в сериале "Сваты". Хотя он сыграл там небольшую роль, вспоминает, что тогда не мог представить, какими ужасными окажутся эти люди через несколько лет. Сегодня Александр не вспоминает о них, поскольку это был неприятный опыт.
Александр Ярема – украинский актер: в каких проектах он снимался
- "Оставайся онлайн"
- "Такие красивые люди"
- "Уроки толерантности"
- "Встреча одноклассников"
- "Номера"
- "Герой моего времени"
- "Памфир"
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