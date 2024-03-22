Они прогибались, – украинский актер назвал виновных в том, что россияне снимались в Украине

Украинский актер Александр Ярема вспомнил время, когда украинским артистам приходилось сотрудничать с российскими коллегами на одной площадке. Он откровенно признал, кого считает виновным в том, что актеры из России чувствовали себя выше украинцев тогда.

Кроме того, Ярема вспомнил о периоде, когда играл эпизодическую роль в "Сватах" и поделился своими мыслями относительно бывших коллег из этого сериала. Что именно сказал украинский актер, вы узнаете в материале.

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Александр Ярема о российских актерах в Украине

Актер отмечает, что никогда не участвовал в съемках в России или их сериалах; однако, часто приходилось сотрудничать с российскими коллегами на съемочной площадке. Это стало возможным из-за того, что Украина создавала проекты совместно со страной-агрессором. Александр вспомнил, как в то время россияне проявляли свое превосходство над другими.

В чисто российских проектах я не снимался, обычно это были совместные сериалы, где на главные роли само собой брали россиян, которые имели здесь значительно лучшие условия,

– рассказал Ярема.



Александр Ярема / Фото Театр им. Ивана Франко

Актер рассказал, что нет ничего удивительного в таком поведении, в частности, из-за того, что украинские продюсеры постоянно подстраивались под любые прихоти и требования россиян, а украинские актеры всегда оставались "про запас".

Немного чувствовалось, что они типа "старшие братья". Однако и наши продюсеры перед ними прогибались и благодаря им эти россияне были здесь залюблены,

– вспомнил Александр.

Также Ярема вспомнил о своем участии в сериале "Сваты". Хотя он сыграл там небольшую роль, вспоминает, что тогда не мог представить, какими ужасными окажутся эти люди через несколько лет. Сегодня Александр не вспоминает о них, поскольку это был неприятный опыт.

Александр Ярема – украинский актер: в каких проектах он снимался

"Оставайся онлайн"

"Такие красивые люди"

"Уроки толерантности"

"Встреча одноклассников"

"Номера"

"Герой моего времени"

"Памфир"

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