Театр осиротел: умер актер и режиссер Александр Крыжановский
Источник:Theatre Pechersk
Ушел из жизни актер и театральный режиссер Александр Крыжановский. Заслуженному артисту Украины на момент его смерти было 66 лет.
Информацию о смерти актера распространили через страницу театра на Печерске в инстаграмме, где он занимал должность художественного руководителя.
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Александр Крыжановский скончался
Причина смерти актера и режиссера – неизвестна. После смерти Крыжановского остались его жена Тамара и сын Владимир.
Сегодня мы осиротели… Наш Александр Владимирович умер. О прощании сообщим чуть позже,
– написали на странице театра на Печерске.
Александр Крыжановский был коренным киевлянином
- Он родился 13 октября 1957 года.
- Учился в Киевском государственном институте театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого на актерском факультете.
- Впоследствии преподавал в том же институте.
- Жена Александра Тамара Плашенко является актрисой театра на Подоле.
- Он являлся актером Молодого театра и театра на Подоле. С 1999 года являлся режиссером и художественным руководителем театра на Печерске.
- Срежиссировал безумное количество представлений.
- Сыграл более 60 ролей в фильмах и сериалах.
Ленты, в которых его можно увидеть: "Возвращение Мухтара", "Анна Герман. Тайна белого ангела", "Швабра", "Наследница по неволе" и других.