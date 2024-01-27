Называли еб*нутым: известный актер шокировал разговором с сестрой из Беларуси в начале войны

Украинский актер театра и кино Александр Печерица рассказал о сестре в Беларуси с пророссийскими взглядами. Когда страна-агрессорка начала наступление на Украину, она советовала не сопротивляться захватчикам.

Печерица пошел защищать родину еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В этот момент сестра позвонила ему и сказала "не лезть".

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Печерица вспомнил разговор с сестрой из Беларуси

Сестра из Беларуси советовала актеру не идти на войну, поскольку "без него разберутся". Она считала, что украинцы ничего не понимают, потому что нам "задурили голову". Это происходило тогда, когда Александр сообщил ей, что отправился на фронт.

Несколько дней я уже служил, и мне звонит моя двоюродная сестра. Она живет в Белоруссии. Говорит, чтобы я не лез туда, потому что там и без тебя разберутся, что там вам голову обманули, вы ничего не понимаете,

– рассказал он.

Печерица четко дал понять, что ему не нужны такие странные советы. Он объяснил сестре, что русская армия пришла не защищать население, а убивать его. Также он рассказал родному человеку, что страна-агрессорка выпускает ракеты и стреляет из танков по украинским городам.

"На нас напала чужая армия, которая не пришла "защищать Донбасс". Они находятся под Киевом. Падают на нас ракеты, стреляют танки, у нас на Оболони уже БТРы ездят", – толковал Александр сестре. Однако, по словам актера, ее муж обратился к нему с нецензурными словами: "Вы там все е*нуты и прекратите смотреть телевизор", – поделился он.

После этого Печерица бросил трубку и прекратил общение с семьей. По мнению артиста, они поверили пропаганде, поэтому нет никакого смысла им что-либо объяснять. В то же время сестра артиста продолжает поздравлять его с религиозными праздниками в мессенджерах.

Интервью Александра Печерицы: смотрите видео онлайн

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