Печериця пішов захищати батьківщину ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У цей момент сестра зателефонувала йому та сказала "не лізти".

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Печериця згадав розмову з сестрою з Білорусі

Сестра з Білорусі радила актору не йти на війну, оскільки "без нього розберуться". Вона вважала, що українці нічого не розуміють, бо нам "задурили голову". Це відбувалося тоді, коли Олександр повідомив їй, що відправився на фронт.

Декілька днів я вже служив, і мені телефонує моя двоюрідна сестра. Вона живе в Білорусі. Каже, щоб я не ліз туди, бо там і без тебе розберуться, що там вам голову задурили, ви нічого не розумієте,

– розповів він.

Печериця чітко дав зрозуміти, що йому не потрібні такі дивні поради. Він пояснив сестрі, що російська армія прийшла не захищати населення, а вбивати його. Також він розповів рідній людині, що країна-агресорка випускає ракети та стріляє з танків по українських містах.

"На нас напала чужа армія, яка не прийшла "захищати Донбас". Вони під Києвом. Падають на нас ракети, стріляють танки, у нас на Оболоні вже БТРи їздять", – тлумачив Олександр сестрі. Однак, за словами актора, її чоловік звернувся до нього з нецензурними словами: "Ви там всі їб*нуті і припиніть дивитися телевізор", – поділився він.

Після цього Печериця кинув слухавку та припинив спілкування з родиною. На думку артиста, вони повірили пропаганді, тому немає жодного сенсу їм щось пояснювати. Водночас сестра артиста продовжує вітати його з релігійними святами в месенджерах.

Інтерв'ю Олександра Печериці: дивіться відео онлайн

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