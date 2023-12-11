Про це розповів колега актора Богдан Бенюк. Він зазначив, що колись вони разом працювали, а тепер Володимир Ніколаєнко став воїном, захищаючи Україну на передовій.

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Богдан Бенюк розповів про те, що Ніколаєнка призвали на фронт

Артист розповів, що раніше вони часто працювали разом, а тепер Володимир Ніколаєнко став на захист України.

Зараз пішли й народні артисти воювати. Ось буквально Володимир Ніколаєнко з однієї гримерки пішов воювати. У 54 роки його призвали,

– поділився Бенюк.

При цьому він сказав, що намагається підтримували колегу настільки, наскільки в змозі. Зокрема, йдеться також про фінансову підтримку, яка сьогодні вкрай необхідна нашим бійцям.

Звичайно, стараємося підтримувати. Але те, що ми збираємо, ми розуміємо, що ця підтримка точкова йде, але все одно потрібно це робити,

– прокоментував Богдан Бенюк.

Інтерв'ю Богдана Бенюка: дивіться відео онлайн

Володимир Ніколаєнко: що відомо про актора

Володимир народився 10 жовтня 1969 року в Києві та завершив навчання в Київському державному інституті театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого у 1995 році. Вже після закінчення навчання Сергій Данченко запросив його до трупи театру імені Франка, де він почав свою акторську кар'єру.

В Україні Володимира Ніколаєнка знають як відомого учасника багатьох фільмів і серіалів. Його акторська майстерність стала особливою окрасою комедійних серіалів, таких як "Останній москаль", "Великі вуйки", "Свати 2" та інших.