Звезда "Крепостной" рассказал о трудностях после возвращения с фронта: "Чего я здесь, когда все там"

Известный украинский актер Александр Печерица в начале полномасштабной войны вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Сейчас артист он уже уволился со службы по семейным обстоятельствам.

Печерица поделился своими переживаниями и трудностями во время адаптации к гражданской жизни после службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью kp.ua.

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Александр Печерица об адаптации к гражданской жизни после службы

По словам Александра, полтора года службы на фронте оставили глубокий и заметный след как на его физическом, так и на психологическом состоянии. Он признает, что такой длительный период в условиях постоянного напряжения невозможно забыть, даже когда возвращаешься к мирной жизни.

Одна из главных мыслей – чего я здесь, когда все там. На фронте только и разговоров, что об армии, выживания, амуницию ... А здесь совершенно другая жизнь – и это сложно,

– говорит Александр.

Печерица рассказывает, что, возвращаясь к привычной жизни после тяжелого опыта, человек может выглядеть так, как будто все в порядке: он не жалуется, не имеет физических травм и, кажется, живет свою привычную жизнь. Однако, как он подчеркивает, даже если внешне все выглядит хорошо, психологически ему необходимо пройти реабилитацию.

Александр отмечает, что психологическое состояние нельзя проигнорировать. Это имеет большое значение для процесса восстановления. Он отмечает, что нет ничего плохого или застенчивого в том, чтобы обращаться к психологу или участвовать в реабилитационных программах.

Актер признается, что до сих пор не может полноценно сосредоточиться и читать книги, отмечая, что это является частью проблем, связанных с его психологическим состоянием.

Он призывает других не игнорировать психологическую помощь и обращаться к специалистам. Если кто-то не знает, к кому обратиться, он предлагает обращаться к нему, поскольку может подсказать, к кому можно обратиться. Александр также добавляет, что сейчас учится на военного психолога.