Кино 24 собрали для вас список культовых триллеров, которые имеют высокие рейтинги и признание среди критиков и зрителей. Эти ленты не только способны зацепить эмоционально, но и заставить вас задуматься, разгадывая загадки, скрывающихся за каждым кадром.

Советуем Один из самых рейтинговых детективов в мире, который должны посмотреть все поклонники жанра

"Убить Билла: Полное кровавое дело"

"Убить Билла: Полное кровавое дело" – это настоящая классика жанра мести, которая завоевала сердца киноманов по всему миру. Это один из самых ярких фильмов Квентина Тарантино, где он проявляет себя в лучших своих проявлениях: дерзкий стиль, незабываемые диалоги и визуальные решения, оставляющие глубокое впечатление.

"Убить Билла: Полное кровавое дело": смотрите онлайн трейлер фильма

Этот фильм является полной редакцией двух частей культового боевика "Убить Билла", содержащий как первую, так и вторую часть. Тарантино создал настоящий эпос о мести, с невероятным количеством экшн-сцен, брутальных боев и драматических моментов. Изначально фильм планировали выпустить как одну часть, но из-за огромной длительности материала решили разделить его на две части.

"Молчание ягнят"

По сюжету, ФБР проводит расследование ряда ужасных убийств, совершенных неизвестным серийным убийцей, получившим прозвище "Буффало Билл". Его привычка сдирать кожу с жертв – женщин, которых он убивает, шокирует даже опытных детективов. Все усилия ФБР найти какие-либо зацепки не дают результатов, и расследование оказывается на грани провала.

"Молчание ягнят": смотрите онлайн трейлер фильма

Не имея других вариантов, ФБР решает обратиться за помощью к одному из самых опасных и узнаваемых преступников – Ганнибалу Лектеру. Лектер – бывший психиатр, каннибал и убийца, который находится в изоляции в психиатрической больнице. Несмотря на свою жестокость и ум, он, кажется, способен помочь раскрыть тайну "Буффало Билла", но для этого необходимо правильно с ним общаться.

Для этой сложной и опасной миссии ФБР отправляет молодую слушательницу академии Кларису Старлинг, которая только начинает свою карьеру в агентстве.

"Отступники"

По сюжету, два лучших выпускника полицейской академии оказываются по разные стороны баррикады, став частями мощной борьбы между криминальным миром и правоохранительными органами. Один из них – агент мафии, работающий в рядах правоохранительных органов, выполняет коварные задания для преступного мира, скрывая свою истинную сущность. Другой – "крот", полицейский, устроившийся в мафию как подпольный информатор, чтобы изнутри раскрывать преступные сети.

"Отступники": смотрите онлайн трейлер фильма

Каждый из них считает своим долгом выявить и уничтожить своего врага. Для агента мафии "крот" – это угроза, которую нужно устранить, а для полицейского, работающего под прикрытием, агент мафии – это главный вызов, которого нужно раскрыть, чтобы выполнить свою миссию.

Однако в мире, где правда и обман переплетаются, а игра на две стороны становится привычным состоянием, реальность для обоих героев начинает искажаться.