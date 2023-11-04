Александр Печерица сейчас выполняет службу как пехотинец в 128-м батальоне, который действует на Харьковщине. Актер объясняет свое участие на фронте тем, что он хочет, чтобы его сыну не пришлось в будущем отстаивать Украину.
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Александр Печерица пошел в военкомат на 3 день великой войны
На 3 день полномасштабного вторжения Александр, решив заменить театральные костюмы на военную форму, пошел в военкомат.
Несколько ребят меня узнали. Говорят: "Вы, наверное, артист". Говорю: "Да, а что вы?" Ответили, что тоже в очереди. Говорю: "Да давайте я с вами буду". Мы до сих пор в одном отделении с этими ребятами,
– вспоминает Печерица.
Сегодня же Александр Печерица с позывным Артист уже на фронте, а не на съемочной площадке. И даже при таких обстоятельствах актер не теряет чувство юмора и ободряет своих подписчиков в инстаграмме.
Я в костюме и с реквизитом! С международным днем театра, друзья А после победы полных залов и успешных премьер! Люблю вас
– подписал свое фото в инстаграмм актер
На фронте с собратьями Печерица отметил свой день рождения. Александру исполнилось 40 лет.
Ровно в 12 нас подняли по боевой тревоге. У нас начались определенные действия, к нам пытались пройти нехорошие люди. И в принципе было громко. Салют был такой, как следует. Так что мое подразделение устроило мне салют,
– говорит Печерица.
Вместо подарков артист объявил на день рождения сбор – батальону не хватало раций и тепловизора.
Александр признался, что самая большая боль для него – это не иметь возможности наблюдать, как его двухлетний сын растет. На войну Печерица пошел именно ради ребенка, потому что не хочет, чтобы сын попал в ситуацию, когда подъездом или всей семьей ему нужно будет собирать деньги на бронежилет.
Я хочу, чтобы мой сын никогда не думал о том, что ему нужно идти куда-то и воевать,
– делится Печерица.
Артиста иногда отпускают сыграть в спектаклях и после победы Александр Печерица планирует вернуться на сцену и съемочные площадки, но сегодня он борется за нашу свободу.
Александр Печерица родился в России
Актер родился в России, в городе Ленинграде. В раннем детстве вместе со своими родителями переехал в Краматорск в Донецкой области. В 2004 году он успешно закончил обучение в Киевском государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. С этого времени начал свою творческую деятельность на сцене Национального драматического театра имени И. Франко.
Самые известные фильмы и сериалы, в которых снимался актер
- 2016 – "Век Якова" (Тимиш, муж Ульяны);
- 2016 – "Центральная больница" (Алексей Лозовой, старший медбрат);
- 2017 – "Горькая жатва" (Володя, украинский крестьянин);
- 2018 – "Виноград" (Олег Дронов, одноклассник Артема);
- 2019-2022 – "Крепостная" (Афанасий);
- 2020 – "Сага" (Никита Казак);
- 2023 – "Буча" (Рома).
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