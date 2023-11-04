На фронте ради сына: где сейчас ушедший в ВСУ актер Александр Печерица

Александр Печерица – украинский актер, до 24 февраля участвовавший в спектаклях и снимавшийся в украинских фильмах. В первые дни полномасштабного вторжения Печерица встал на защиту Родины, а сегодня, даже несмотря на обстоятельства, шутит, что он находится "на нуле", имея билеты на войну в первый ряд.

Александр Печерица сейчас выполняет службу как пехотинец в 128-м батальоне, который действует на Харьковщине. Актер объясняет свое участие на фронте тем, что он хочет, чтобы его сыну не пришлось в будущем отстаивать Украину.

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Александр Печерица пошел в военкомат на 3 день великой войны

На 3 день полномасштабного вторжения Александр, решив заменить театральные костюмы на военную форму, пошел в военкомат.

Несколько ребят меня узнали. Говорят: "Вы, наверное, артист". Говорю: "Да, а что вы?" Ответили, что тоже в очереди. Говорю: "Да давайте я с вами буду". Мы до сих пор в одном отделении с этими ребятами,

– вспоминает Печерица.

Сегодня же Александр Печерица с позывным Артист уже на фронте, а не на съемочной площадке. И даже при таких обстоятельствах актер не теряет чувство юмора и ободряет своих подписчиков в инстаграмме.

Я в костюме и с реквизитом! С международным днем театра, друзья А после победы полных залов и успешных премьер! Люблю вас

– подписал свое фото в инстаграмм актер

На фронте с собратьями Печерица отметил свой день рождения. Александру исполнилось 40 лет.

Ровно в 12 нас подняли по боевой тревоге. У нас начались определенные действия, к нам пытались пройти нехорошие люди. И в принципе было громко. Салют был такой, как следует. Так что мое подразделение устроило мне салют,

– говорит Печерица.

Вместо подарков артист объявил на день рождения сбор – батальону не хватало раций и тепловизора.

Александр признался, что самая большая боль для него – это не иметь возможности наблюдать, как его двухлетний сын растет. На войну Печерица пошел именно ради ребенка, потому что не хочет, чтобы сын попал в ситуацию, когда подъездом или всей семьей ему нужно будет собирать деньги на бронежилет.

Я хочу, чтобы мой сын никогда не думал о том, что ему нужно идти куда-то и воевать,

– делится Печерица.

Артиста иногда отпускают сыграть в спектаклях и после победы Александр Печерица планирует вернуться на сцену и съемочные площадки, но сегодня он борется за нашу свободу.

Александр Печерица родился в России

Актер родился в России, в городе Ленинграде. В раннем детстве вместе со своими родителями переехал в Краматорск в Донецкой области. В 2004 году он успешно закончил обучение в Киевском государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. С этого времени начал свою творческую деятельность на сцене Национального драматического театра имени И. Франко.

Самые известные фильмы и сериалы, в которых снимался актер

2016 – "Век Якова" (Тимиш, муж Ульяны);

2016 – "Центральная больница" (Алексей Лозовой, старший медбрат);

2017 – "Горькая жатва" (Володя, украинский крестьянин);

2018 – "Виноград" (Олег Дронов, одноклассник Артема);

2019-2022 – "Крепостная" (Афанасий);

2020 – "Сага" (Никита Казак);

2023 – "Буча" (Рома).

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