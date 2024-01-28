Актер Александр Печерица уволился с фронта после 1,5 года службы: как ему это удалось

Актер Александр Печерица сообщил, что больше не выполняет боевые задачи. Он уволился с военной службы.

Украинский актер театра и кино Александр Печерица сообщил, чем занимается сейчас. Он не оставил свою бригаду окончательно, ведь волонтерит и занимается психологической поддержкой.

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Александр Печерица уволился из ВСУ

Я уволился летом этого года, конце августа по семейным обстоятельствам. У меня была такая возможность. Я поддерживаю связь со своими ребятами и работаю как волонтер, помогаю. Занимаюсь нашей бригадой, работаю с группой морально-психологического обеспечения,

– рассказал артист.

Александр Печерица рассказал о самых тяжелых днях за время полномасштабного вторжения. Он признался, что очень растерялся в первые дни.

"Самые тяжелые для меня были дни – это принятие вот этого решения, когда я 24 – 25 февраля не знал, что мне делать. Здесь уже начинают заходить колонны, а ты думаешь, что делать: закрывать квартиру где-то прятаться, бежать, оставаться, защищаться... Тогда я пошел к ребятам, которые охраняли эстакаду на Броварском проспекте, я у них спросил, что это за подразделение, как к вам записаться, хочу вам помогать... Они мне сказали, куда ехать. Там было много людей. Я тогда убедился, что я правильный выбор сделал", – поделился актер.

Александр Печерица вернулся в театр / Фото с инстаграма актера

Артист добавил, что на фронте тревога присутствует постоянно, ведь каждое мгновение может прилететь снаряд, начаться наступление либо обстрел. Но обо всех переживаниях нужно забывать.

Я и не раз испытывал страх во время обстрелов, когда близко ложились снаряды. Каждый раз была тревога и страх, что мы попадем в окружение. Это такой страх, который очень глубоко в тебе сидит, с которым ты пытаешься просто договориться,

– признался Александр Печерица.

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