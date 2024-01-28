Український актор театру та кіно Олександр Печериця повідомив, чим займається зараз. Він не залишив свою бригаду остаточно, адже волонтерить та займається психологічною підтримкою.
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Олександр Печериця звільнився із ЗСУ
Я звільнився влітку цього року, вкінці серпня за сімейними обставинами. У мене була така можливість. Я підтримую зв'язок зі своїми хлопцями і працюю як волонтер, допомагаю. Опікуюся нашою бригадою, працюю з групою морально-психологічного забезпечення,
– розповів артист.
Олександр Печериця розповів про найважчі дні за час повномасштабного вторгнення. Він зізнався, що дуже розгубився у перші дні.
"Найважчі для мене були дні – це прийняття ось цього рішення, коли я 24-25 лютого не знав, що мені робити. Тут вже починають заходити колони, а ти думаєш, що робити: закривати квартиру десь ховатися, бігти, залишатися, захищатися... Тоді я пішов до хлопців, які охороняли естакаду на Броварському проспекті, я в них запитав, що це за підрозділ, як до вас записатися, хочу вам допомагати... Вони мені сказали, куди їхати. Там було багато людей. Я тоді переконався, що я правильний вибір зробив", – поділився актор.
Олександр Печериця повернувся до театру / Фото з інстаграму актора
Артист додав, що на фронті тривога присутня постійно, адже кожної миті може прилетіти снаряд, початися наступ чи обстріл. Але про усі переживання потрібно забувати.
Я й не раз відчував страх під час обстрілів, коли близько лягали снаряди. Кожного разу була тривога та страх, що ми потрапимо в оточення. Це такий страх, який дуже глибоко в тобі сидить, з яким ти намагаєшся просто домовитися,
– зізнався Олександр Печериця.
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