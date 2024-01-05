Узнайте в материале, что сказал украинский актер о самочувствии тяжелобольной мамы и как оценивает потребность в том, чтобы в стране приняли медицинский каннабис.

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Александр Попов признался, что его мама болеет

Он сказал, что они узнали об онкологии три месяца назад. Актер признался, что 2023 год оказался для него очень тяжелым. Сейчас его мама проходит химиотерапию, впрочем, ее состояние остается тяжелым.

У меня окончание 2023 года это: "Ну, давайте еще что-то", "Какие еще проблемы могут упасть?",

– поделился Александр.

Кроме того, Попов поделился, что неоднократно общался с онкологами и профессорами, чем можно помочь его маме, чтобы немного облегчить боль, все единогласно отвечают: медицинский каннабис.

Александр признается, если бы еще несколько месяцев его спросили, как он относится к легализации препарата в Украине, он сказал бы, что не разбирается в этом, но сегодня жизнь заставила актера узнать все, что касается онкологии.

Я погрузился в эту проблему, я общался с онкологами, которые тоже говорят, мол, "Ну, вы серьезно?". Мне профессора говорят, что это важно, это нужно принимать. Посттравматический синдром, онкология – это помогает, решает. Мне все онкологи говорят: "Если есть знакомые, пусть тебе привезут баночку, это улучшит жизнь семьи и всем",

– поделился актер.

Интервью Александра Попова: смотрите онлайн видео

Александр Попов также признался, что понимает: все болезни и проблемы идут из нашей головы и психики. Но для того, чтобы побороть онкологию, нужно не только пройти курс химиотерапии, а, в первую очередь, настроить себя и свое мышление на то, что вы хотите жить.

Мне врач сказал: "10 процентов – мы, 90 процентов – вы, если вы реально хотите жить",

– рассказал Попов.

Александр Попов: что известно об актере

Актера театра и кино также знают как ведущего программы "Завтрак. Выходной". Александр снялся во многих фильмах и сериалах. Одна из новейших лент – "Шпиталь".

Согласно сюжету, в живописном городке на границе с Польшей, во время полномасштабного вторжения России в Украину, была открыта работа госпиталя. Здесь совместно работают украинские врачи, добровольцы и высококвалифицированные специалисты из разных стран, таких как Израиль, Польша и Америка.

Они отказались от своей обычной спокойной жизни, чтобы оказывать помощь и спасать жизнь тем, кто пострадал в результате военных действий.

Александр сыграл роль врача Джереми. Среди актерского состава также Лилия Цвеликова, Александра Эпштейн, Илья Пономаренко, Константин Октябрьский, Сергей Кияшко, Игорь Рубашкин.

"Шпиталь": смотрите онлайн трейлер сериала