Деньги безумные, – украинскому актеру предлагали работу на российском телеканале во время войны
Источник:Слава Демин
Актер сериала "Шпиталь" Александр Попов поделился тем, что до Революции Достоинства работал в России. А также рассказал о телефонном звонке от бывшего агента, который упомянул о нем во время войны.
Узнайте в материале, почему Александру Попову звонили из России и когда он последний раз был в этой стране. А также смотрите, в каких фильмах и сериалах снимался актер.
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Александру Попову звонили из России во время войны
Актер рассказал, что он работал в Москве с августа 2013 года по февраль 2014 года. Он согласился на это потому, что полтора года до этого у него не было съемок вообще. Однако после Революции Достоинства актер Попов хорошо понял, во что это перерастает и работал в Украине.
Но во время полномасштабной войны России с Украиной Александру внезапно позвонил его бывший агент, родом из Донецка, впрочем, оставшийся там.
Позвонил по телефону и говорит: "Слушай, здесь запрос ко мне поступил… Тебя хотят на НТВ, на вечернее, шестичасовое шоу, ведущим… 5 дней в неделю, деньги безумные",
– поделился Попов.
Естественно, Александру Попову даже не пришлось думать. Он сразу четко ответил, что не намерен больше работать в России.
Александр Попов – украинский актер
Многие знают Александра, как ведущего программы "Завтрак. Выходной". Впрочем, он также снялся во многих фильмах и сериалах, в частности:
- "Шпиталь"
- "Чужие"
- "Садовница"
- "Трое в лабиринте"
- "Голос из прошлого"
- "Танец бабочки"
- "Рецепт любви" и другие
Интервью Александра Попова: смотрите видео онлайн