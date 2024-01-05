Деньги безумные, – украинскому актеру предлагали работу на российском телеканале во время войны

Актер сериала "Шпиталь" Александр Попов поделился тем, что до Революции Достоинства работал в России. А также рассказал о телефонном звонке от бывшего агента, который упомянул о нем во время войны.

Узнайте в материале, почему Александру Попову звонили из России и когда он последний раз был в этой стране. А также смотрите, в каких фильмах и сериалах снимался актер.

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Александру Попову звонили из России во время войны

Актер рассказал, что он работал в Москве с августа 2013 года по февраль 2014 года. Он согласился на это потому, что полтора года до этого у него не было съемок вообще. Однако после Революции Достоинства актер Попов хорошо понял, во что это перерастает и работал в Украине.

Но во время полномасштабной войны России с Украиной Александру внезапно позвонил его бывший агент, родом из Донецка, впрочем, оставшийся там.

Позвонил по телефону и говорит: "Слушай, здесь запрос ко мне поступил… Тебя хотят на НТВ, на вечернее, шестичасовое шоу, ведущим… 5 дней в неделю, деньги безумные",

– поделился Попов.

Естественно, Александру Попову даже не пришлось думать. Он сразу четко ответил, что не намерен больше работать в России.

Александр Попов – украинский актер

Многие знают Александра, как ведущего программы "Завтрак. Выходной". Впрочем, он также снялся во многих фильмах и сериалах, в частности:

"Шпиталь"

"Чужие"

"Садовница"

"Трое в лабиринте"

"Голос из прошлого"

"Танец бабочки"

"Рецепт любви" и другие

Интервью Александра Попова: смотрите видео онлайн