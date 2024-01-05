Дізнайтесь в матеріалі, чому до Олександра Попова телефонували з Росії та коли він востаннє був в цій країні. А також дивіться, у яких фільмах та серіалах знімався актор.

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Олександру Попову телефонували з Росії під час війни

Актор розповів, що він працював в Москві з серпня 2013 по лютий 2014 року. Він погодився на це через те, що півтора року до того в нього не було зйомок взагалі. Утім, після Революції Гідності актор Попов добре зрозумів, у що це переростає і працював в Україні.

Та під час повномасштабної війни Росії з Україною до Олександра раптово зателефонував його колишній агент, який родом з Донецька, утім залишився там.

Зателефонував і каже: "Слухай, тут запит до мене надійшов… Тебе хочуть на НТВ, на вечірнє, шестигодинне шоу, ведучим… 5 днів на тиждень, гроші шалені",

– поділився Попов.

Певна річ, Олександру Попову навіть не довелось думати. Він одразу чітко відповів, що не збирається більше працювати в Росії.

Олександр Попов – український актор

Чимало людей знають Олександра, як ведучого програми "Сніданок. Вихідний". Утім, він також знявся у багатьох фільмах та серіалах, зокрема:

"Шпиталь"

"Чужа"

"Садівниця"

"Троє в лабіринті"

"Голос з минулого"

"Танець метелика"

"Рецепт кохання" та інші

Інтерв'ю Олександра Попова: дивіться відео онлайн