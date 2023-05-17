Оба заседания по избранию меры пресечения состоялись 27 апреля. Арест Роднянского был обжалован на следующий день, а решение о Вырыпаеве вступило в силу 3 мая. Однако карточки дел были опубликованы Басманным судом только сегодня, 17 мая.

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Реакция Александра Роднянского на "арест"

Продюсер Роднянский с ответом не заставил себя ждать. Известно, что узнал он свой арест на Каннском кинофестивале, который сейчас продолжается во Франции. "Видимо, сложно придумать лучшее место", – написал он.

Меня и одного из лучших русских драматургов и режиссеров арестовали за то, что мы говорили правду о войне. Называли все своими словами, а не лживыми бюрократическими конструкциями. Войну – войной. Военные преступления – военными преступлениями. Агрессию России – агрессией России. Никаких СВО, "атаки НАТО", "спасения россиян",

– отреагировал он.

Продюсер заверил, что он продолжит говорить о войне как в своих соцсетях, так и в украинских и международных средствах массовой информации. "Никакий басманный суд мне помешать не сможет", – написал он.

"Молчать во времена, когда подлый и лживый режим ведет кровавую агрессию на территории моей родной Украины 2 нельзя. (...) заочный арест я рассматриваю как знак официального признания", – дополнил Роднянский и пожелал продажным судьям, следователям и прокурорам России оказаться в тюрьме.

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Александр Роднянский: краткая справка

Александр Роднянский – украинский и российский режиссер, кинопродюсер, руководитель телевидения и бизнесмен. Он основал телекомпанию 1+1, а с 2002 по 2009 год возглавлял российскую медиакомпанию СТС Медиа, которую вывел на американскую биржу NASDAQ. Он является двоюродным братом и бизнес-партнером немецкого медиамагната Бориса Фуксмана.

Этот продюсер известен своим участием в создании запрещенных в Украине российских сериалов и фильмов, таких как "9 рота", "Кадеты", "Белая гвардия", а также "Моя прекрасная няня" с Анастасией Заворотнюк в главной роли.