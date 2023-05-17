Обидва засідання щодо обрання запобіжного заходу відбулися 27 квітня. Арешт Роднянського було оскаржено наступного дня, а рішення щодо Вирипаєва набрало чинності 3 травня. Проте картки справ були опубліковані Басманним судом лише сьогодні, 17 травня. Про це пишуть у російських ЗМІ.

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Реакція Олександра Роднянського на "арешт"

Продюсер Роднянський з відповіддю не забарився. Відомо, що дізнався він про свій арешт на Каннському кінофестивалі, які зараз триває у Франції. "Мабуть, складно придумати найкраще місце", – написав він.

Мене та одного з найкращих російських драматургів та режисерів заарештували за те, що ми говорили правду про війну. Називали все своїми словами, а не брехливими бюрократичними конструкціями. Війну – війною. Воєнні злочини – воєнними злочинами. Агресію Росії – агресією Росії. Жодних СВО, "напади НАТО", "порятунку росіян",

– відреагував він.

Продюсер запевнив: він продовжить говорити про війну як у своїх соцмережах, так і в українських та міжнародних засобах масової інформації. "Ніякий Басманний суд мені завадити не зможе", – написав він.

"Мовчати за часів, коли підлий та брехливий режим веде криваву агресію на території моєї рідної України – не можна. (...) заочний арешт я розглядаю як знак офіційного визнання", – доповнив Роднянський і побажав продажним суддям, слідчим та прокурорам Росії опинитися в тюрмі.

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Олександр Роднянський: коротка довідка

Олександр Роднянський є українським та російським режисером, кінопродюсером, керівником телебачення і бізнесменом. Він заснував телекомпанію 1+1, а з 2002 по 2009 роки очолював російську медіакомпанію СТС Медіа, яку вивів на американську біржу NASDAQ. Він є двоюрідним братом і бізнес-партнером німецького медіамагната Бориса Фуксмана.

Цей продюсер відомий своєю участю в створенні заборонених в Україні російських серіалів та фільмів, таких як "9 рота", "Кадети", "Біла гвардія", а також "Моя прекрасна няня" з Анастасією Заворотнюк в головній ролі.