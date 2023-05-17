У 2023 році Катрін Денев також прикрасила офіційний постер кінофестивалю. Захід триватиме до 27 травня, повідомляє 24 Канал.

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Катрін Денев зачитала вірш Лесі Українки у Каннах

Вірш "Надія" був написаний у 1880 році, коли Лесі було лише 9 років, після того, як вона дізналася, що її тітку Олену Косач відправили на заслання за участь у революційному русі. Акторка раніше вже читала цей вірш під час програми на французькому телеканалі TV5 Monde, яка була присвячена року повномасштабного вторгнення Росії на Україну.

У виконанні Катрін Денев рядки з вірша прозвучали французькою. Українською він звучить так:

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна:

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,

Поглянути ще раз на рідну країну,

Поглянути ще раз на синій Дніпро, —

Там жити чи вмерти, мені все одно;

Поглянути ще раз на степ, могилки,

Востаннє згадати палкії гадки…

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна.

Цього року організатори Каннського кінофестивалю представили постер із зображенням французької акторки Катрін Денев. Фото було зроблено на Лазурному узбережжі 1 червня 1968 року під час знімань фільму "Капітуляція" режисера Альона Кавальє.

"Радісна, смілива і романтична, молода жінка з довгим світлим волоссям впевнено посміхається своєму майбутньому. Катрін Деньов втілює в собі якусь магію – чисту, напружену і часом трансгресивну. Саме цю невимовну магію передає 76-й Міжнародний кінофестиваль за допомогою цього вічного плаката. Ще раз підкреслити славне справжнє кіно і зазирнути в його повне перспектив майбутнє. Катрін Деньов уособлює те, чим кіно ніколи не повинно переставати бути: невловимим, сміливим, нешанобливим", – так описали постер із Денев організатори кінофестивалю.

Катрін Денев на постері Каннського кінофестивалю / Festival de Cannes

Нагадаємо, на 79-му кінофестивалі у Венеції Катрін Денев утрималася від голосних заяв про війну в Україні, проте прикрасила лацкан блузи українським прапором і лаконічно сказала: "Я дуже добре усвідомлюю, як і багато людей, чому я вдягнула його (значок прапора – 24 канал) на пресконференцію. Проте я не хочу висловлюватися, бо все стає гірше і гірше. Мій розум і мій дух з ними щодня, але я не буду робити жодних заяв".