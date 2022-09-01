Образ Денев склали чорні штани та синя сорочка, на якій була прикріплена емблема у вигляді синьо-жовтого прапора. Таким чином, вона показала, що підтримує Україну у війні з росією.

Читайте також Зірка "Абатства Даунтон" озвучив історію зруйнованого росіянами Харкова: відео з Г'ю Бонневіллем

Катрін Денев на Венеційському кінофестивалі

Як відомо, Денев утрималась від коментарів щодо російсько-української війни, проте лаконічно дала зрозуміти, кого вона підтримує.

Я дуже добре усвідомлюю, як і багато людей, чому я вдягнула його (прапор, – 24 канал) на пресконференцію. Проте я не хочу висловлюватися, бо все стає гірше і гірше. Мій розум і мій дух з ними щодня, але я не буду робити жодних заяв,

– сказала акторка.

Про підтримку Денев в інстаграмі також написала Ольга Сумська: "На 79-му кінофестивалі у Венеції Катрін Денев утрималася від голосних заяв у відповідь на запитання, чому вона прикрасила лацкан блузи українським прапором. Обмежилася коротким коментарем. (...) На червону доріжку 78-річна акторка вийшла в елегантній блузі від Yves Saint Laurent, прикрашеній прапорцем України".

Кетрін Денев підтримала Україну у Венеції / Колаж 24 каналу, фото з інстаграму Ольги Сумської

У коментарях до допису Сумської, українці зазначили:

"Мороз по шкірі, браво Мадам Катрін";

"Як це голосно, красиво і щиро! Величезна вдячність за таке добре і велике серце";

"Дякуємо за підтримку! Дуже гарна!".

Зазначимо, Венеційський кінофестиваль проходить на острові Лідо. Він розпочався 31 серпня і тривати до 10 серпня.

Нагадаємо, у липні 2019 року Катрін Деньов стала гостею Одеського міжнародного кінофестивалю. Тоді вона зазначила, що "українські помідори – найкращі у світі. Навіть якщо я буду дуже старатися й багато працювати, мені навряд чи вдасться виростити чорні кримські помідори. Я збираюсь привезти звідси трохи насіння до себе в Париж". В Україні вона пробула два дні та відвідала закриття Одеського кінофестивалю. Там їй вручили особливу нагороду за внесок у кінематограф – "Золотий дюк".

Що відомо про Кетрін Денев? Легендарна французька актриса та муза Ів Сен-Лорана. Отримала популярність після легендарного фільму "Шербурзькі парасольки", який вийшов в 1964 році. Стрічка стала знаменитою через музику Мішеля Леграна та отримала "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі 1964 року, а також чотири номінації на Оскар.