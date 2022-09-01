Образ Денев склали чорні штани та синя сорочка, на якій була прикріплена емблема у вигляді синьо-жовтого прапора. Таким чином, вона показала, що підтримує Україну у війні з росією.
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Катрін Денев на Венеційському кінофестивалі
Як відомо, Денев утрималась від коментарів щодо російсько-української війни, проте лаконічно дала зрозуміти, кого вона підтримує.
Я дуже добре усвідомлюю, як і багато людей, чому я вдягнула його (прапор, – 24 канал) на пресконференцію. Проте я не хочу висловлюватися, бо все стає гірше і гірше. Мій розум і мій дух з ними щодня, але я не буду робити жодних заяв,
– сказала акторка.
Про підтримку Денев в інстаграмі також написала Ольга Сумська: "На 79-му кінофестивалі у Венеції Катрін Денев утрималася від голосних заяв у відповідь на запитання, чому вона прикрасила лацкан блузи українським прапором. Обмежилася коротким коментарем. (...) На червону доріжку 78-річна акторка вийшла в елегантній блузі від Yves Saint Laurent, прикрашеній прапорцем України".
Кетрін Денев підтримала Україну у Венеції / Колаж 24 каналу, фото з інстаграму Ольги Сумської
У коментарях до допису Сумської, українці зазначили:
- "Мороз по шкірі, браво Мадам Катрін";
- "Як це голосно, красиво і щиро! Величезна вдячність за таке добре і велике серце";
- "Дякуємо за підтримку! Дуже гарна!".
Зазначимо, Венеційський кінофестиваль проходить на острові Лідо. Він розпочався 31 серпня і тривати до 10 серпня.
Нагадаємо, у липні 2019 року Катрін Деньов стала гостею Одеського міжнародного кінофестивалю. Тоді вона зазначила, що "українські помідори – найкращі у світі. Навіть якщо я буду дуже старатися й багато працювати, мені навряд чи вдасться виростити чорні кримські помідори. Я збираюсь привезти звідси трохи насіння до себе в Париж". В Україні вона пробула два дні та відвідала закриття Одеського кінофестивалю. Там їй вручили особливу нагороду за внесок у кінематограф – "Золотий дюк".