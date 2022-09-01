Образ Денева составили черные брюки и синяя рубашка, на которой была прикреплена эмблема в виде сине-желтого флага. Таким образом она показала, что поддерживает Украину в войне с россией.

Читайте также Звезда "Аббатства Даунтон" озвучил историю разрушенного россиянами Харькова: видео с Гью Бонневиллем

Катрин Денев на Венецианском кинофестивале

Как известно, Денев воздержалась от комментариев по поводу российско-украинской войны, однако лаконично дала понять, кого она поддерживает.

Я очень хорошо осознаю, как и многие люди, почему я надела его (значок флага, – 24 канал) на пресс-конференцию. Однако я не хочу высказываться, потому что все становится хуже и хуже. Мой ум и мой дух с ними каждый день, но я не буду делать никаких заявлений,

– сказала актриса.

О поддержке Денев в инстаграме также написала Ольга Сумская: "На 79-м кинофестивале в Венеции Катрин Денев воздержалась от громких заявлений в ответ на вопрос, почему она украсила лацкан блузы украинским флагом. Ограничилась кратким комментарием. (...) На красную дорожку 78- летняя актриса вышла в элегантной блузе от Yves Saint Laurent, украшенной флажком Украины".

Кэтрин Денев поддержала Украину в Венеции / Коллаж 24 канала, фото из инстаграма Ольги Сумской

В комментариях к сообщению Сумской, украинцы отметили:

"Мороз по коже, браво Мадам Катрин";

"Как это громко, красиво и искренне! Огромная благодарность за такое доброе и большое сердце";

"Спасибо за поддержку! Очень хорошая!".

Венецианский кинофестиваль проходит ежегодно на острове Лидо. В 2022 году он начался 31 августа и продлится до 10 августа.

Интиресно Замысел россии никогда не должен воплотиться, – Зеленский к участникам Венецианского фестиваля

Напомним, в июле 2019 года Катрин Деньов стала гостьей Одесского международного кинофестиваля. Тогда она отметила: "Украинские помидоры – лучшие в мире. Даже если я буду очень стараться и много работать, мне вряд ли удастся вырастить черные крымские помидоры. Я собираюсь привезти немного семян к себе в Париж". В Украине она пробыла два дня и посетила закрытие Одесского кинофестиваля. Там ей вручили особую награду за вклад в кинематограф – "Золотой дюк".

Что известно о Кэтрин Денев? Легендарная французская актриса и муза Ив Сен-Лорана. Получила популярность после легендарного фильма "Шербургские зонтики", вышедшего в 1964 году. Лента стала знаменитой из-за музыки Мишеля Леграна и получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале 1964 года, а также четыре номинации на Оскар.