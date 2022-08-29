Как отметили создатели проекта в фейсбуке, с начала полномасштабного вторжения российская армия разрушила более 450 уникальных культурных и исторических объектов. В то же время, украинский Институт при поддержке USAID Ukraine запустил международную кампанию "Открытки из Украины", которая рассказывает о некоторых из этих разрушенных памятников Украины.

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Звезда "Аббатства Даунтон" озвучил историю разрушенного россиянами Харькова

Харьков – второй по величине город Украины после Киева, и почти каждое здание в его историческом центре является памятником архитектуры. Гью Бонневиль принял участие в международном проекте Украинского института "Открытки из Украины" – таким образом весь мир узнает о Харькове и его разрушенной русской армией архитектуре.

Исторический центр и воронки от снарядов на Майдане Свободы стали ужасающим напоминанием того, чего стоит свобода в 21 веке. Однако можно уничтожить майданы, но не свободу,

– говорит в видео актер.

Харьков все шесть полномасштабных боевых действий подвергался систематическим ракетным обстрелам, и минувшей ночью, 28 августа, центр города снова подвергся артиллерийским обстрелам со стороны российской армии.

Кстати, на протяжении всего проекта "Открытки из Украины" Украинский институт будет презентовать еще 7 видеороликов с участием семи художников из Украины и других стран Европы, рассказывающих истории разрушенных исторических и культурных зданий.

Гью Бонневилль озвучивает историю разрушенного россиянами Харькова: смотрите видео

Кто такой Гью Бонневилль

Хью Бонневилль известен по ролям в сериале "Аббатство Даунтон" и в фильмах о мишке Паддингтоне. В частности, за участие в "Аббатстве Даунтон" его номинировали на Золотой глобус и две подряд номинации на премию Эмми, а также три премии Гильдии киноактеров. Также он появлялся в фильмах "Ноттинг Гилл" (1997 год), "Ирис" (2001 год), "Памятники" (2014 год).