Фильм "Кроткая" ("Кроткая") кинорежиссера Наталии Князевой, созданный при участии кинооператора, соучредителя киностудии Cinemastudio Сергея Колбинева вошел в программу ММКФ "Русский след", популяризирующую русскую культуру. Об этом говорится в телеграме представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука со ссылкой на заявление профильной организации.

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Фильм украинского производства "Кроткая" на Московском международном кинофестивале

По словам представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука, представители Студии кинематографистов считают их поступок неприемлемым во время войны. "Даже ведущие российские кинематографисты в большинстве своем проигнорировали приглашение аккредитоваться на этой позорной тусовке", – отмечается в сообщении Одесского филиала НСКУ.

В специальной программе "руZZкий след" (?!!) принимает участие фильм "Кроткая", созданный в каком-то неизвестном частном заведении несколькими жителями Одессы. К тому же одним из тех, чья фамилия трижды упоминается в титрах этой ленты (соавтор фильма, оператор и актер-исполнитель) – оказался… Сергей Колбинев, входящий в состав членов Национального союза кинематографистов Украины,

– отмечают украинские кинематографисты.

В заявлении также говорится, что правление Одесского отделения НСКУ считает категорически недопустимым дальнейшее членство Сергея Колбинева в рядах Национального союза кинематографистов Украины и выражает уверенность в том, что секретариат правления НСКУ поддержит данное заявление.

С полным текстом заявления можно ознакомиться по ссылке .

Что известно о картине

Фильм был снят в Одессе и основан на творчестве Достоевского. Среди актеров заметили супругу заместителя мэра Одессы Викторию Вугельман и их сына Давида Вугельмана. Сама Виктория прокомментировала это так: "Мы с сыном снимались в этом фильме в Одессе два года назад. Никакого отношения к показам ленты в русне мы не имеем!".

Она продолжила: "Я и вся моя семья, как настоящие и адекватные украинцы, осуждаем российскую агрессию против нашей Родины. Сейчас я вместе с тремя несовершеннолетними детьми находимся в Одессе под постоянными воздушными угрозами и бомбардировками, как и вся Украина".