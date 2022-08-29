Фільм "Лагідна" ("Кроткая") кінорежисерки Наталії Князєвої, створений за участі кінооператора, співзасновника кіностудії Cinemastudio Сергія Колбінєва увійшов до програми ММКФ "російський слід", що популяризує російську культуру. Про це йдеться в телеграмі речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука з посиланням на заяву профільної організації.

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Фільм українського виробництва "Лагідна" на Московському міжнародному кінофестивалі

За словами речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, представники Студії кінематографістів вважають їхній вчинок неприйнятним під час війни. "Навіть провідні російські кінематографісти у більшості своїй проігнорували запрошення акредитуватися на цій ганебній тусовці", – наголошується у повідомлення Одеської філії НСКУ.

У спеціальній програмі "руZZкий след" (?!!) бере участь фільм "Кроткая", створений у якомусь невідомому приватному закладі кількома мешканцями Одеси. А до того ж одним з тих, чиє прізвище тричі згадується у титрах цієї стрічки (співавтор фільму, оператор та актор-виконавець) – виявився… Сергій Колбінєв, який входить до складу членів Національної спілки кінематографістів України,

– наголошують українські кінематографісти.

У заяві також йдеться про те, що правління Одеського відділення НСКУ вважає категорично неприпустимим подальше членство Сергія Колбінєва у лавах Національної спілки кінематографістів України й висловлює впевненість в тому, що секретаріат правління НСКУ підтримає дану заяву.

З повним текстом заяви можна ознайомитися за посиланням.

Що відомо про картину

Фільм зняли в Одесі та він ґрунтується на творчості Достоєвського. Серед акторів помітили дружину заступника мера Одеси Вікторію Вугельман та їхнього сина Давида Вугельмана. Сама Вікторія прокоментувала це так: "Ми з сином знімалися в цьому фільмі в Одесі два роки тому. Ніякого відношення щодо показів стрічки у русні ми не маємо!".

Вона продовжила: "Я та вся моя сім’я, як справжні та адекватні українці, засуджуємо російську агресію проти нашої Батьківщини. Зараз я, разом з трьома неповнолітніми дітьми перебуваємо в Одесі під постійними повітряними загрозами та бомбардуваннями, як і вся Україна".



Вікторія Вугельман з сином на зйомках фільму / Фото з її фейсбуку