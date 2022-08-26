Эту информацию в эксклюзивном комментарии 24 каналу подтвердила нардеп и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Важно Госкино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра: там называют это ликвидацией

Решение об отмене скандального указа единогласно приняли члены парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике на заседании 26 августа.

Мы обратились и в Госкино, и в Кабинет Министров Украины с просьбой отменить этот указ. Мы считаем, что в дальнейшем должна быть широкая дискуссия с экспертами на базе подкомитета по вопросам кинематографии о дальнейшей роли Довженко-Центра,

– объяснила Евгения Кравчук.

Замглавы комитета Павла Сушко возмутило то, что о таком приказе и бурной реакции на него сообщества он узнал из соцсетей. Поэтому он предложил принять решение рекомендовать все подобные планы реорганизации или ликвидации предварительно обсуждать в профильном комитете.

Почему возник скандал

Госагентство Украины по вопросам кино ранее издало приказ о реорганизации Довженко-Центра. Новость о реорганизации крупнейшего киноархива Украины в киноиндустрии была воспринята как анонс его фактической ликвидации. Согласно приказу, действующие обязанности центра будут выполнять 3 юридических лица:

госучреждение "Научный центр кинематографии Украины",

сам Довженко-Центр,

выделенная из его структуры Украинская анимационная студия.

Обратите внимание! В крупнейшем киноархиве Украины хранится более 10 167 украинских и зарубежных фильмов. Их изъятие не оставит смысла в работе Довженко-Центра.

Представители Довженко-Центра с кинохудожниками Украины отметили, что это огромный удар по международному имиджу украинской власти, особенно во время войны, когда Украина в крови борется за собственную идентичность.

Этот удар имеет все признаки посягательства на национальную память и может считаться подрывом государственности и предательством национальных интересов,

– дополнили они.

Добавим, что Довженко-Центр – крупнейший и единственно международно признанный киноархив Украины, в котором хранится более 10 000 наименований художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 000 архивных документов с истории украинского кино, более 400 музейных экспонатов.