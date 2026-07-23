23 июля украинский актер Александр Рудинский отмечает 30-летие. По случаю дня рождения в своем Instagram он поделился с подписчиками архивными фотографиями, показав себя еще задолго до театральной сцены и больших кинопроектов. По случаю юбилея 24 Канал собрал несколько фильмов и сериалов с участием актера, которые определенно заслуживают внимания.





Александр Рудинский / Фото: скриншот из видео в инстаграме





Александр Рудинский / Фото: скриншот из видео в инстаграме

"Носорог"

Криминальная драма Олега Сенцова о бурных 90-х. Фильм показывает путь человека, который в погоне за силой и властью постепенно теряет самого себя.

"Носорог": смотреть трейлер

"Собрание ОСМД"

Казалось бы, обычное собрание жильцов дома. На самом деле – взрывоопасная смесь человеческих амбиций, обид и конфликтов. Генератор здесь лишь повод, а настоящая битва разворачивается между соседями.

"Собрание ТСЖ": смотреть трейлер

"Камень, ножницы, бумага"

Короткометражный фильм, основанный на реальных событиях. История о врачах, спасающих жизни на линии фронта, когда к их укрытию приближаются российские военные. Именно эта лента принесла Рудинскому международное признание.

"Камень, ножницы, бумага": смотреть трейлер

"Две сестры"

Роуд-муви на фоне войны. Две сестры отправляются в прифронтовую Харьковскую область, чтобы забрать раненого отца. Дорога меняет не только маршрут, но и их отношения, заставляя переосмыслить то, что действительно имеет значение.

"Две сестры": смотреть трейлер

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