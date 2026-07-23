Александру Рудинскому – 30: актер поделился архивными фотографиями, а мы собрали его лучшие фильмы
Сегодня Рудинский – один из самых известных украинских актеров своего поколения. За его плечами – десятки ролей в театре и кино, международные проекты и престижные награды. А еще
23 июля украинский актер Александр Рудинский отмечает 30-летие. По случаю дня рождения в своем Instagram он поделился с подписчиками архивными фотографиями, показав себя еще задолго до театральной сцены и больших кинопроектов. По случаю юбилея 24 Канал собрал несколько фильмов и сериалов с участием актера, которые определенно заслуживают внимания.
Александр Рудинский / Фото: скриншот из видео в инстаграме
Александр Рудинский / Фото: скриншот из видео в инстаграме
"Носорог"
Криминальная драма Олега Сенцова о бурных 90-х. Фильм показывает путь человека, который в погоне за силой и властью постепенно теряет самого себя.
"Носорог": смотреть трейлер
"Собрание ОСМД"
Казалось бы, обычное собрание жильцов дома. На самом деле – взрывоопасная смесь человеческих амбиций, обид и конфликтов. Генератор здесь лишь повод, а настоящая битва разворачивается между соседями.
"Собрание ТСЖ": смотреть трейлер
"Камень, ножницы, бумага"
Короткометражный фильм, основанный на реальных событиях. История о врачах, спасающих жизни на линии фронта, когда к их укрытию приближаются российские военные. Именно эта лента принесла Рудинскому международное признание.
"Камень, ножницы, бумага": смотреть трейлер
"Две сестры"
Роуд-муви на фоне войны. Две сестры отправляются в прифронтовую Харьковскую область, чтобы забрать раненого отца. Дорога меняет не только маршрут, но и их отношения, заставляя переосмыслить то, что действительно имеет значение.
"Две сестры": смотреть трейлер
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