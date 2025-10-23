Звезда сериала "Агентство" рассказал, как профессия влияет на отношения с женой
- Александр Рудинский отметил, что актерская профессия по-разному влияет на его отношения с женой, но она является неотъемлемой частью их жизни.
- Александр и Мария Рудинские поженились во время карантина и имеют сына Петра, которому 4 года.
Александр и Мария Рудинские – настоящий пример счастливых актерских супругов. У пары есть сыночек, по имени Петр.
В сети часто можно увидеть совместные семейные фотографии. В материале 24 Канала со ссылкой на интервью Александр признался, как профессия влияет на отношения с женой.
Советуем 7 шикарных фильмов о женской стойкости, которые стоит посмотреть, когда опускаются руки
В чем секрет отношений Александра Рудинского?
Александр Рудинский признался, что актерская профессия по-разному влияет на его отношения с женой. По его словам, профессия является неотъемлемой частью их отношений и влияет на них как положительно, так и отрицательно, что он считает вполне нормальным.
Без театра и кино наши отношения трудно представить. Мы вместе играем, вместе готовим спектакли. В конце октября, например, снова имеем совместную постановку. Главное – проговаривать все заранее,
– отметил Рудинский.
Александр поделился, что выходные у них крайне редко. Однако, если имеют один свободный день, то идут с ребенком в детскую комнату или какой-то развлекательный центр, иногда на мультфильм в формате 5D или 3D. Когда же удается вырваться на два-три дня, они пытаются поехать как можно дальше, чтобы просто сменить локацию.
Кстати, ранее мы писали о том, что Александр Рудинский прокомментировал решение Цимбалюка пойти на "Холостяк"
Что известно об отношениях Александра Рудинского?
- Женой Александра Рудинского является украинская актриса Мария Рудинская.
- Их отношения завязались на четвертом курсе обучения в университете имени Карпенко-Карого.
- Они были однокурсниками, а Мария была его старостой.
- Пара поженилась ориентировочно во время карантина.
- Через некоторое время у супругов появился сыночек, по имени Петр, которому сегодня уже 4 года.
Невооруженным глазом видно счастье в семье Рудинских. Пусть так будет и в дальнейшем.