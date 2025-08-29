Церемония награждения состоялась 28 августа 2025 года. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на пиарщицу актера Анну Давыденко.

Александр Рудинский вошел в список Forbes 30 до 30: что известно?

Известный украинский актер Александр Рудинский вошел в список Forbes 30 до 30. Эту награду получают талантливые молодые украинцы, которые достигли значительных успехов до 30 лет.

Сейчас Александру Рудинскому 29. Он является актером Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Большое признание и узнаваемость ему принесла роль Калигулы в постановке режиссера Ивана Урывского, за которую Александр получил премию "Лучший молодой актер" на престижном Международном театральном фестивале MESS в Сараево.

Несмотря на молодой возраст Рудинский уже вышел на международную площадку и сыграл в таких лентах, как "Декамерон" от Netflix, "Агентство", который спродюсировал Джордж Клуни, а также "Камень, бумага, ножницы", который победил в номинации "Лучший британский короткометражный фильм" на премии BAFTA 2025 года.