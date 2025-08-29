Відомий український актор Олександр Рудинський увійшов у список Forbes 30 до 30
- Олександр Рудинський увійшов у список Forbes 30 до 30.
- Він є відомим українським актором театру та кіно, Заслуженим артистом України.
Відомий український актор театру та кіно, Заслужений артист України Олександр Рудинський уже не вперше тішить Україну своїми перемогами. Цього разу він увійшов в список Forbes 30 до 30.
Церемонія нагородження відбулася 28 серпня 2025 року. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на піарницю актора Анну Давиденко.
Дивіться також Де можна подивитись фільм "2000 метрів до Андріївки", який представить Україну на Оскарі-2026
Олександр Рудинський увійшов в список Forbes 30 до 30: що відомо?
Відомий український актор Олександр Рудинський увійшов в список Forbes 30 до 30. Цю нагороду отримують талановиті молоді українці, які досягли значних успіхів до 30 років.
Наразі Олександру Рудинському 29. Він є актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Неабияке визнання та впізнаваність йому принесла роль Калігули у постановці режисера Івана Уривського, за яку Олександр здобув премію "Найкращий молодий актор" на престижному Міжнародному театральному фестивалі MESS у Сараєві.
Попри молодий вік Рудинський вже вийшов на міжнародний майданчик та зіграв у таких стрічках, як "Декамерон" від Netflix, "Агенство", який спродюсував Джордж Клуні, а також "Камінь, папір, ножиці", який переміг у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм" на премії BAFTA 2025 року.